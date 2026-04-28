В пяти районах на реках будут построены защитные дамбы

В Шабранском, Агсуинском, Кубинском, Хачмазском и Астаринском районах на реках будут построены защитные дамбы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в перечне работ по устранению последствий ущерба, нанесенного сильными ливнями и образовавшимися селевыми потоками в Баку и различных регионах Азербайджана, утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 апреля 2026 года.

Согласно списку, в Шабране дамбы будут возведены на реке Девечичай, в Агсу - на участках реки Агсучай, проходящих через село Машадганлы и город, в Губе - на реке Гарачай, в Хачмазе - на реках Гусарчай и Гарачай, а в Астаре - на реке Пенсерчай.

Ранее мы сообщали, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении более 85 миллионов манатов на ликвидацию последствий ливней и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана.