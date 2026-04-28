Чехия планирует импорт газа из Азербайджана

Чехия рассчитывает на поставки газа из Азербайджана в объеме до двух миллиардов кубометров в год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на чешские СМИ, об этом заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

По его словам, поставки могут начаться в 2028-2029 годах. При этом соглашение пока не подписано, однако стороны уже достигли принципиальных договоренностей, и контракт находится на продвинутой стадии подготовки.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что в реализации проекта заинтересована энергетическая компания ČEZ.

Гавличек отметил, что ориентировочная стоимость поставок составит около 20 миллиардов чешских крон (1.6 миллиарда манатов) в год и будет зависеть от срока контракта. Для получения более выгодной цены Праге, по его словам, следует рассматривать долгосрочное соглашение сроком от 10 до 15 лет.

Министр также отметил высокий спрос на азербайджанский газ, указав, что "на него выстраивается очередь". При этом Чехия уже является надежным партнером Азербайджана в сфере импорта нефти: около 42% нефти, потребляемой в стране, поступает из азербайджанских источников. Это делает Чехию вторым по значимости покупателем азербайджанской нефти после Италии.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в 2025 году добыча природного газа в стране составила 51,5 миллиарда кубометров. Экспорт достиг 25,2 миллиарда кубометров, из которых 12,8 миллиарда было направлено в Европу.