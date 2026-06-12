В 2025 году экономика Азербайджана достигла 129,1 миллиарда манатов

В 2025 году валовой внутренний продукт Азербайджана в реальном выражении вырос на 1,4% и составил 129,1 миллиарда манатов. В 2025 году ВВП на душу населения увеличился до 12,6 тысячи манатов.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам министра, благодаря диверсификации экономики и динамичному развитию ненефтяного сектора в 2025 году в этой сфере был зафиксирован реальный рост на уровне 2,7%. Доля ненефтяного сектора в ВВП составила 72%, или 92,3 миллиарда манатов, что на 6,1 миллиарда манатов больше по сравнению с 2024 годом.

"Ненефтяной экспорт вырос на 8,1% и достиг 3,6 миллиарда долларов. Благодаря положительному платежному балансу, тесной координации денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики была сохранена стабильность обменного курса. В декабре 2025 года годовая инфляция составила 5,2%, а среднегодовая инфляция - 5,6%, что осталось в пределах целевого диапазона", - отметил С. Бабаев.

По его словам, в отчетном году номинальные доходы населения на душу населения выросли на 7,6%, среднемесячная номинальная заработная плата - на 9,3%, и эти показатели значительно превысили уровень инфляции, что подтверждает улучшение социального благосостояния в стране.

Министр также сообщил, что на начало текущего года совокупные валютные резервы страны составили 85,1 миллиарда долларов США:

"Совокупные валютные резервы примерно в 17,7 раза превысили внешний государственный долг и составили 112,1% от произведенного в 2025 году ВВП. Азербайджан является одной из немногих стран, обладающих валютными резервами, превышающими ВВП. Такой высокий уровень резервов является важной гарантией макроэкономической стабильности, устойчивости национальной валюты и способности страны выполнять свои внешние финансовые обязательства".

С. Бабаев отметил, что в 2025 году средняя цена продажи одного барреля сырой нефти марки Azeri Light на мировых рынках установилась на уровне 71 доллара США, что на 1,4% выше по сравнению с ценовым показателем, предусмотренным в бюджете.