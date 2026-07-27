https://news.day.az/sport/1850422.html Приход Леброна в "Филадельфию" поднял спрос на билеты Переход Леброна Джеймса в "Филадельфию Севенти Сиксерс" привел к резкому росту спроса на билеты на домашние матчи команды. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 41-летний баскетболист объявил о переходе в клуб 24 июля. Предстоящий сезон станет для рекордсмена НБА по результативности 24-м в лиге.

Приход Леброна в "Филадельфию" поднял спрос на билеты

Спорт, 27 июля 2026 11:36 (UTC +04:00) 683
Приход Леброна в "Филадельфию" поднял спрос на билеты

Переход Леброна Джеймса в "Филадельфию Севенти Сиксерс" привел к резкому росту спроса на билеты на домашние матчи команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 41-летний баскетболист объявил о переходе в клуб 24 июля. Предстоящий сезон станет для рекордсмена НБА по результативности 24-м в лиге.

По данным платформы TickPick, в прошлом сезоне средняя стоимость приобретенного билета на домашние матчи "Филадельфии" составляла 68 долларов, или около 115 манатов.

После перехода Джеймса самый дешевый билет на первый домашний предсезонный матч команды предлагается за 283 доллара, что составляет около 481 маната. Таким образом, цена более чем в четыре раза превышает прошлогодний средний показатель.

Первую домашнюю предсезонную встречу "Филадельфия" проведет против "Бостон Селтикс". Резкий рост стоимости билетов произошел всего через несколько дней после объявления о переходе Джеймса.

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Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 30 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 2 045
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