Избегайте спонтанных поступков и споров - гороскоп на 27 июля

Сегодня звезды гороскопа склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу "люблю". Проведите вечер наедине со своим избранником. Ужин при свечах, букет цветов, а также любые другие проявления теплых и крепких чувств сегодня будут особенно кстати., передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в гороскопе Овна будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни им будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою, Овен сегодня отлично справится с любым порученным ему фронтом работ; единственное, чем ему сегодня заниматься не стоит, - это творчеством. День склоняет Овна к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать сегодня в худшем случае подействуют во вред, в лучшем - будут малоэффективны.

Телец

Сегодня Тельцу следует быть предельно осторожным в общении - не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Тельцу свое недовольство, покритиковать его или просто к чему-то придраться. Если сегодня Телец не хочет обид и ссор, самая верная тактика - включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

Близнецы

Сегодня Близнецы в делах имеют все шансы ощутить себя хозяином положения! Они будут контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет им добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Близнецов есть свой подвох - жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют их звезды. Близнецы сегодня не будут склонны прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдут на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, им стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Рак

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Рак способен испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, сегодня способны вызвать в душе Рака бурю противоречивых эмоций! Так что совет Раку на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Лев

Сегодня Льву не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные сегодня под влиянием порыва, заведут Льва совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Льву полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг - сегодня это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, - вот главный совет на сегодня. Ну а вечер Деве стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

Весы

Сегодня - день, когда Весы способны свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Весы сумеют сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут сегодня в спорном вопросе выбрать Весы третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать их совета. Весам стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

Скорпион

Сегодня Скорпиону будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово "надо" будет вызывать у него аллергию! Скорее всего, дела, которые ему неинтересны, Скорпион просто перенесет на неопределенное "потом", а сам займется тем, чем ему захочется. Если же Скорпиону все-таки придется делать то, что ему не по душе, он способен наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Скорпиона сегодня: заниматься тем, что вызывает его интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ему волей-неволей приходится заниматься.

Стрелец

Сегодня Стрелец может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Стрелец способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву - взяв на вооружение сегодняшние планы, Стрелец имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Козерог

Сегодня перед Козерогом может встать непростая задача, и от того, как он ее решит, будет зависеть многое. Возможно, именно сегодня от Козерога может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст его жизни новое направление. Так что решения Козерога сегодня должны быть взвешены и продуманы - ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

Водолей

Сегодня неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Водолея из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Водолей вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него сегодня - это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Водолей сегодня выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Рыбы

Сегодня Рыбам как никогда захочется ощутить ветер перемен: им как воздух нужны будут интересные новости, события или планы, которые внесут в их жизнь разнообразие. Возможно, им захочется увидеться с человеком, с которым они не виделись много лет, или задуматься о путешествии в далекие страны... Но все это станет возможным только в том случае, если Рыбы преодолеют свою меланхолию и пассивность, и готовы будут в одиночку пойти навстречу новому, не надеясь на чье-то содействие. Увы, раскачать окружающих сегодня будет сложно.