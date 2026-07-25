https://news.day.az/world/1850261.html Трамп пригрозил возобновить полномасштабные военные действия против Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов возобновить полномасштабные военные действия против Ирана, если Тегеран не выполнит требования Соединенных Штатов. Как сообщает Day.Az, об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос корреспондента французского телеканала LCI.

Трамп пригрозил возобновить полномасштабные военные действия против Ирана

В мире, 25 июля 2026 23:10 (UTC +04:00) 1 258
Трамп пригрозил возобновить полномасштабные военные действия против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов возобновить полномасштабные военные действия против Ирана, если Тегеран не выполнит требования Соединенных Штатов.

Как сообщает Day.Az, об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос корреспондента французского телеканала LCI.

"Если мы не получим от Ирана 100% того, что хотим, мы возобновим полномасштабные военные действия", - подчеркнул Трамп.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану в ночь на субботу, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак.

По данным издания, таким образом президент США решил предоставить дополнительное пространство для дипломатических усилий. При этом источники отмечают, что американские военные продолжают разрабатывать планы возможного возобновления масштабной военной операции, однако окончательного приказа на ее начало Трамп пока не отдавал.

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