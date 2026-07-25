Трамп распорядился приостановить удары США по Ирану - СМИ

Трамп распорядился приостановить удары США по Ирану.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axios, президент США Дональд Трамп в пятницу распорядился приостановить нанесение ударов по территории Ирана, тем самым прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак.

По данным портала, решение было принято на фоне визита в Тегеран оманской делегации, которая проводит переговоры с иранскими властями. Источники издания сообщают о прогрессе в обсуждении возможного соглашения, предусматривающего возобновление судоходства через Ормузский пролив.