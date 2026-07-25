https://news.day.az/world/1850180.html Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено - ОБНОВЛЕНО Масштабное отключение электроэнергии наблюдается в Грузии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, света нет в Тбилиси. Местные паблики также пишут об аварийном отключении в городах Озургети, Поти, Рустави.

Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено - ОБНОВЛЕНО

В мире, 25 июля 2026 11:20 (UTC +04:00) 1 276
Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено

Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, причиной блэкаута стало повреждение на линии электропередачи "Имерети".

"Режим был нарушен и нарушилась сама энергосистема. Линия электропередачи вышла из строя, мы включаем агрегаты, напряжение скоро восстановится. Основная нагрузка Ингури связана с энергосистемой до Зестафони. Когда она отключилась, нарушился режим и вся энергосистема распалась. Мы находимся в процессе восстановления последствий аварии", - заявил директор Ингурской ГЭС.

11:20

Масштабное отключение электроэнергии наблюдается в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, света нет в Тбилиси. Местные паблики также пишут об аварийном отключении в городах Озургети, Поти, Рустави. Из-за аварийного отключения света перестали работать водонапорные насосы, из-за чего в некоторых районах Тбилиси прекращена и подача воды.

Также на улицах не работают светофоры, света нет и в магазинах.

Официального заявления от электрораспределительных компаний о причинах отключения электричества не поступало.

Ранее, в ночь на 24 июля в Грузии также было масштабное отключение электроэнергии. Для полного восстановления подачи света потребовалось несколько часов.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ГРУЗИЯ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:38 (UTC+04), Общество 176
Эти лица смогут получить бесплатную юридическую помощь 12:33 (UTC+04), Общество 218
Азербайджан продемонстрировал последовательность своей политики 12:29 (UTC+04), Политика 204
Шесть дзюдоистов Азербайджана стартуют на чемпионате Европы в Неаполе 12:25 (UTC+04), Спорт 251
Ученый или Менеджер, вот в чем вопрос? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 12:20 (UTC+04), Общество 762
Зарплату можно будет получать через любой банк 12:17 (UTC+04), Общество 310
В Сигнахи состоялось 11-е заседание межправкомиссии Азербайджана и Грузии - ФОТО 12:13 (UTC+04), Экономика 301
Раскрыты перспективы изменения цен на нефть Brent 12:06 (UTC+04), Экономика 320
Организация, которую построил Ильхам Алиев: хроники ОТГ от Нахчывана до Габалы 12:05 (UTC+04), Политика 1 423
В Баку закрыли отель - ВИДЕО 12:01 (UTC+04), Общество 341
ЦБА усилит контроль за финансовыми институтами 11:58 (UTC+04), Экономика 348
Эти лица будут освобождены от призыва на военную службу 11:51 (UTC+04), Общество 421
В Азербайджане расширяется применение современных систем орошения 11:49 (UTC+04), Экономика 364
Ağstafa-Qardabani istiqamətində yeni sərhəd-keçid məntəqəsi yaradılacaq 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 353
Azərbaycanda yeni qurum yaradılır: Nə işə baxacaq? 11:36 (UTC+04), Azərbaycanca 414
Развитие связей с Грузией входит в число внешнеполитических приоритетов Азербайджана - Али Асадов 11:32 (UTC+04), Политика 385
Чехия и Испания разыграют титул чемпиона мира U15 в Баку 11:25 (UTC+04), Спорт 415
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:23 (UTC+04), Общество 345
На ж/д линии Ени Сураханы - Говсан планируется строительство или восстановление 4 станций 11:20 (UTC+04), Общество 383
В Азербайджане водитель автобуса попался на наркотиках 11:19 (UTC+04), Общество 383
24 manata çörək - Qiymət nə üçün yüksəkdir? - VİDEO 11:15 (UTC+04), Azərbaycanca 435
Азербайджан является крупнейшим инвестором в экономику Грузии - Али Асадов 11:12 (UTC+04), Экономика 427
Novo Азербайджан начинает сотрудничество с ведущими клиниками страны в области лечения ожирения 11:10 (UTC+04), Медицина 893
В Баку построят 5 новых железнодорожных станций 11:00 (UTC+04), Общество 2 607
Иран пригрозил ударом по подводным интернет-кабелям - ВИДЕО 10:57 (UTC+04), В мире 489
Обнародован прогноз дефицита нефти на мировом рынке 10:55 (UTC+04), Экономика 462
Раскрыт объем производства сельхозпродукции в Азербайджане с начала года 10:50 (UTC+04), Экономика 482
Əli Əsədov İrakli Kobaxidze ilə görüşdü 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 440
Хидаят Гейдаров вступает в борьбу на Большом шлеме в Абу-Даби 10:34 (UTC+04), Спорт 408
Началась разработка проекта восстановления ж/д линии Ени Сураханы - Говсан 10:32 (UTC+04), Общество 423
В Баку изменятся остановки 4 автобуcов 10:30 (UTC+04), Общество 1 035
Выборы в Израиле - Нетаньяху не хватило 8 мандатов 10:26 (UTC+04), В мире 565
КНДР совершенствует армию по приказу Ким Чен Ына 10:22 (UTC+04), В мире 466
Удивительные пейзажи Мератуса - ВИДЕО 10:19 (UTC+04), В мире 491
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
PASHA Bank представляет новый кредитный продукт POS Kredit для предпринимателей 10:13 (UTC+04), Экономика 482
Хуситы объявили о масштабной военной операции против Саудовской Аравии 10:04 (UTC+04), В мире 539
Азербайджанская нефть изменилась в цене 09:54 (UTC+04), Экономика 514
Названы кандидаты на должность омбудсмена Азербайджана 09:51 (UTC+04), Общество 3 471
Azərbaycanın bu ərazisinə qar yağdı 09:50 (UTC+04), Azərbaycanca 448
Время тафгаев: традиции мордобоя в парламенте Армении - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 09:45 (UTC+04), Политика 5 569
Серия взрывов у берегов Ирана 09:40 (UTC+04), В мире 2 596
Песков сказал, чего хочет Россия от Украины 09:36 (UTC+04), В мире 591
Li Auto выпустила обновленный электрокар 09:35 (UTC+04), Автоновости 421
В Binance раскрыли возможную причину взлома криптобиржи 09:33 (UTC+04), Наука и технологии 436
В Хачмазе в рамках проекта "Диалог об искусстве" состоялась встреча с Эльчиным Гашимовым - ФОТО 09:23 (UTC+04), Культура 479
Раскрыто название нового стадиона "Милана" и "Интера" 09:13 (UTC+04), Спорт 448
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
В двух районах Баку не будет света 08:55 (UTC+04), Общество 529
Вэнс собирается разобраться в вопросе НЛО 08:41 (UTC+04), В мире 574
​​Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance 08:38 (UTC+04), Наука и технологии 487
ЕБРР нацелился на новые инфраструктурные проекты в Азербайджане - Теа Меликадзе - ИНТЕРВЬЮ 08:35 (UTC+04), Экономика 8 024
В США столкнулись два вертолета, есть погибшие 08:31 (UTC+04), В мире 828
В Нидерландах роботы строят дома - ВИДЕО 08:27 (UTC+04), Наука и технологии 501
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в Карабах 08:15 (UTC+04), Общество 464
Блок Нетаньяху сохраняет лидерство по итогам парламентских выборов в Израиле 08:10 (UTC+04), В мире 600
Азербайджанство - уникальная концепция, которая объединяет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 8 225
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 06:26 (UTC+04), Общество 613
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Ученые обнаружили «биомаркеры долголетия» в крови 04:24 (UTC+04), Медицина 570
Одно нажатие может лишить вас важных данных 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 647
В Лондоне появился свой Бэтмен - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 902
Гороскоп на 30 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 822
От мультфильмов до живописи: Ичеришехер открыл мир Назима Мамедова - ФОТО 00:55 (UTC+04), Культура 638
Дешам может сменить Спаллетти на посту главного тренера "Ювентуса" 00:48 (UTC+04), Спорт 591
Бессмертные строки Медины Гюльгюн вновь ожили на сцене: вечер к 100-летию поэтессы - ФОТО 00:33 (UTC+04), Культура 604
В Сумгайыте загорелся Nissan - ВИДЕО 00:17 (UTC+04), Общество 644
Хроника Победы (30.10.2020): Азербайджанская армия наносит точные удары по противнику - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 027
Победителей не будет - Путин о возможной войне России с Европой 29 октября 23:51 (UTC+04), В мире 1 082
Участники VII Всемирного форума по межкультурному диалогу посетили Шушу и Агдам - ФОТО 29 октября 23:48 (UTC+04), Культура 626
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля «Чайка» - ФОТО 29 октября 23:27 (UTC+04), Официальная хроника 9 458
Джейхун Байрамов проявил галантность на саммите в Анкаре - ВИДЕО 29 октября 23:22 (UTC+04), Политика 1 152
Азербайджан призвал ООН активизировать усилия по установлению судеб пропавших без вести 29 октября 23:20 (UTC+04), Политика 1 028
Кенуль Алиева вошла в историю азербайджанского дзюдо 29 октября 23:18 (UTC+04), Спорт 634
Xətai və Suraxanıda qaz olmayacaq 29 октября 23:06 (UTC+04), Azərbaycanca 991
К 85-летию Огтая Бабазаде состоялась презентация книги Нигяр Ахундовой "Мастер документального кино" - ФОТО 29 октября 23:05 (UTC+04), Культура 621
Трамп позвонил Эрдогану 29 октября 23:02 (UTC+04), В мире 1 049
Еще одну тиктокершу наказали за неэтичное поведение 29 октября 22:53 (UTC+04), Общество 837
Министерство культуры выразило соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Заура Рзаева 29 октября 22:41 (UTC+04), Культура 650
Горькая правда для армянских реваншистов 29 октября 22:30 (UTC+04), Политика 7 763
Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло 29 октября 22:17 (UTC+04), В мире 1 114
Ceyhun Bayramovdan diqqətəlayiq jest - VİDEO 29 октября 22:15 (UTC+04), Azərbaycanca 1 049
Япония призывает граждан подготовиться к стихийным бедствиям 29 октября 22:04 (UTC+04), В мире 1 157
Албания выдала Азербайджану разыскиваемого преступника 29 октября 21:55 (UTC+04), Общество 705
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии выставки ENQRAM в Музее живописи Азербайджана - ФОТО 29 октября 21:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 103
От геополитического поражения Еревана до парламентского мордобоя - ОБЗОР от Эльчина Алыоглу 29 октября 21:30 (UTC+04), Политика 6 390
Элисо Болквадзе высоко оценила международную деятельность азербайджанского театра - ФОТО 29 октября 21:25 (UTC+04), Культура 692
Uşaqlarda aşkarlanan rotavirus nədir? 29 октября 21:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 135
В Вашингтоне прошло мероприятие «Глобальные мосты — откройте для себя Азербайджан» - ФОТО 29 октября 21:13 (UTC+04), Политика 1 167
Гран-при Катара и Абу-Даби Формулы-1 могут отменить 29 октября 21:08 (UTC+04), Спорт 696
В Азербайджанском национальном музее ковра проходит II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения» - ФОТО 29 октября 20:59 (UTC+04), Культура 902
Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 29 октября 20:47 (UTC+04), Культура 785
В школе Джейранбатана ученики заразились ротавирусом - ОБНОВЛЕНО 29 октября 20:30 (UTC+04), Общество 1 324
Мирза Гадим Иревани - новые страницы художественного наследия - ФОТО 29 октября 20:26 (UTC+04), Культура 735
Палестинская дипломатия: что важно для Баку и Анкары - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 29 октября 19:55 (UTC+04), Политика 8 046
Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии 29 октября 19:48 (UTC+04), Спорт 676
Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ 29 октября 19:29 (UTC+04), В мире 1 215
Азербайджан укрепляет в рамках ОИС сотрудничество в борьбе с коррупцией - Азер Гараев 29 октября 19:25 (UTC+04), Политика 1 153
Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором" 29 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 153
Азербайджан завоевал два золота на турнире "Большого шлема" 29 октября 19:06 (UTC+04), Спорт 683
Скончался народный артист Азербайджана Заур Рзаев 29 октября 19:01 (UTC+04), Общество 1 051
ВЭФ оценил потенциал цифровой торговли Азербайджана 29 октября 18:50 (UTC+04), Экономика 1 125
Onlar üçün növbəti imtahan keçiriləcək - Tarix açıqlandı 29 октября 18:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 014
Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО 29 октября 18:31 (UTC+04), Политика 1 158
Азербайджан и Wonderful договорились о сотрудничестве в сфере ИИ - ФОТО 29 октября 18:18 (UTC+04), Экономика 1 186
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне 29 октября 18:15 (UTC+04), Экономика 1 172
От классики до современного кино: какие фильмы Азербайджан представит в Стамбуле 29 октября 18:03 (UTC+04), Культура 624
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI 29 октября 17:54 (UTC+04), Официальная хроника 9 929
Милли Меджлис ратифицирует договор о дружбе с Узбекистаном 29 октября 17:51 (UTC+04), Политика 1 145
Обрушение скалы в Каппадокии: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 29 октября 17:39 (UTC+04), В мире 1 326
ЦБА планирует ввести регулирование ломбардного сектора 29 октября 17:25 (UTC+04), Экономика 1 167
Bu yoldan keçmək hər an risk yaradır - VİDEO 29 октября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 197
В Ханкенди состоялось 61-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ - ФОТО 29 октября 17:22 (UTC+04), Политика 1 208
В Азербайджане усилят требования к выдаче бытовых кредитов 29 октября 17:18 (UTC+04), Экономика 1 211
Баку не нужны непрошенные советы – Расим Мусабеков для Day.Az 29 октября 17:15 (UTC+04), Политика 8 962
В ЦБА оценили инфляционные риски в Азербайджане 29 октября 17:02 (UTC+04), Экономика 1 168
Завершились первенства Азербайджана по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 29 октября 16:50 (UTC+04), Спорт 5 513
Netflix выпустит документальный фильм о Тайсоне Фьюри 29 октября 16:48 (UTC+04), Спорт 611
Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции 29 октября 16:44 (UTC+04), Экономика 1 200
Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудников REAL TV 29 октября 16:42 (UTC+04), Общество 750
ЦБА поддерживает присутствие иностранных банков в стране 29 октября 16:39 (UTC+04), Экономика 1 213
Последние подробности о выборах в Израиле 29 октября 16:38 (UTC+04), В мире 1 257
Лев Додин привез в Баку свою "Чайку": Елизавета Боярская и Игорь Черневич поделились впечатлениями об Азербайджане - ФОТО 29 октября 16:33 (UTC+04), Культура 1 074
Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику 29 октября 16:29 (UTC+04), Экономика 1 182
ЕБРР завершает подготовку программы "зеленого" финансирования в Азербайджане 29 октября 16:23 (UTC+04), Экономика 1 222
Кто должен платить неуплаченные штрафы умершего человека? 29 октября 16:17 (UTC+04), Общество 845
Сахиб Пашазаде удостоен специальной медали Центра исламской цивилизации - ФОТО 29 октября 16:13 (UTC+04), Культура 642
Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов 29 октября 16:09 (UTC+04), Экономика 1 195
Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliklərinə yekun vurulub - FOTO 29 октября 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 187
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО 29 октября 16:05 (UTC+04), Экономика 1 301
Азербайджан завершает подготовку новой стратегии развития финсектора 29 октября 15:54 (UTC+04), Экономика 1 188
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах Азербайджана? 29 октября 15:52 (UTC+04), Общество 659
ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана 29 октября 15:49 (UTC+04), Экономика 1 184
Внук Шахмара Алекперова - Эльдар удостоен чести вручить премию Джулианне Мур: с мировыми звездами в США - ФОТО - ВИДЕО 29 октября 15:46 (UTC+04), Культура 5 880
Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной 29 октября 15:23 (UTC+04), В мире 1 266
В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист 29 октября 15:12 (UTC+04), Общество 674
Какие нарушения смогут фиксировать камеры? 29 октября 15:10 (UTC+04), Общество 724
Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть 29 октября 15:00 (UTC+04), В мире 1 228
Стал известен виновник мордобоя в парламенте Армении - ВИДЕО 29 октября 14:58 (UTC+04), В мире 1 375
Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи - ФОТО 29 октября 14:56 (UTC+04), Экономика 1 297
Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции 29 октября 14:52 (UTC+04), В мире 1 266
Ибрагим Талыбов представит Азербайджан на юношеской Олимпиаде в Дакаре 29 октября 14:49 (UTC+04), Спорт 582
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 29 октября 14:42 (UTC+04), Политика 7 951
Азербайджан оказал Украине энергетическую помощь на $1,47 млн 29 октября 14:37 (UTC+04), Политика 1 234
Apple вернула культовую деталь в свои компьютеры 29 октября 14:32 (UTC+04), Наука и технологии 604
Совет Европы подверг Францию критике 29 октября 14:25 (UTC+04), В мире 1 263
Как в Армении используют СОР17 29 октября 14:22 (UTC+04), Политика 7 038
ЦБА может купить еще $1 млрд валюты 29 октября 14:16 (UTC+04), Экономика 1 269
Убытки Volkswagen выросли 29 октября 14:05 (UTC+04), Автоновости 567
Vəzifəli şəxslər hər il bəyannamə təqdim edəcək 29 октября 13:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 269
В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО 29 октября 13:52 (UTC+04), Политика 1 338
Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 29 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 280
Совет печати Азербайджана осудил нападение на журналистов в школе 29 октября 13:39 (UTC+04), Общество 6 152
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 29 октября 13:34 (UTC+04), Общество 883
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 29 октября 13:30 (UTC+04), В мире 1 415
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 29 октября 13:23 (UTC+04), Спорт 724
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 29 октября 13:17 (UTC+04), Общество 636
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 29 октября 13:14 (UTC+04), Спорт 809
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 29 октября 13:11 (UTC+04), Экономика 1 362
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 29 октября 13:09 (UTC+04), Политика 1 307
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 29 октября 13:02 (UTC+04), Политика 1 361
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 29 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 1 295
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 29 октября 12:56 (UTC+04), В мире 1 279
Джейхун Байрамов в Анкаре 29 октября 12:52 (UTC+04), Политика 1 282
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 29 октября 12:51 (UTC+04), Общество 698
Фонд "мира" строит военный лагерь в Армении? 29 октября 12:45 (UTC+04), Политика 8 932
Загадочную ошибку Windows объяснили 29 октября 12:44 (UTC+04), Наука и технологии 598
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе 29 октября 12:35 (UTC+04), Спорт 648
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb 29 октября 12:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 268
Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе 29 октября 12:28 (UTC+04), Общество 871
Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО 29 октября 12:17 (UTC+04), Туризм 712
Məktəbdə jurnalistləri döyən şəxs boksçu imiş - DETALLAR 29 октября 12:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 359
Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры" 29 октября 12:14 (UTC+04), Общество 685
Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год 29 октября 12:10 (UTC+04), Экономика 1 317
Пашинян уволил посла по особым поручениям 29 октября 12:07 (UTC+04), В мире 1 341
ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов 29 октября 12:05 (UTC+04), Экономика 1 320
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО 29 октября 12:02 (UTC+04), Политика 1 338
В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО 29 октября 11:58 (UTC+04), Общество 1 174
Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные 29 октября 11:55 (UTC+04), Экономика 1 349
Азербайджан увеличил бюджетные расходы 29 октября 11:51 (UTC+04), Экономика 1 326
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану 29 октября 11:46 (UTC+04), Официальная хроника 10 651
В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме 29 октября 11:40 (UTC+04), Общество 661
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО 29 октября 11:31 (UTC+04), В мире 1 460
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший 29 октября 11:29 (UTC+04), Общество 613
Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО 29 октября 11:21 (UTC+04), Общество 686
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах 29 октября 11:16 (UTC+04), Общество 1 718
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 29 октября 11:11 (UTC+04), Политика 8 598
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər 29 октября 11:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 365
Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО 29 октября 11:04 (UTC+04), Политика 7 894
Пожар на ядерном объекте в США - ВИДЕО 29 октября 10:49 (UTC+04), В мире 1 395
Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции 29 октября 10:40 (UTC+04), Экономика 1 404
Cinayətdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanıldı 29 октября 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 1 333
Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе 29 октября 10:31 (UTC+04), Автоновости 595
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший 29 октября 10:22 (UTC+04), Общество 670
В Азербайджане изберут нового омбудсмена 29 октября 10:16 (UTC+04), Общество 1 373
Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО 29 октября 10:12 (UTC+04), В мире 1 471
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке 29 октября 10:07 (UTC+04), Экономика 1 433
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 29 октября 10:02 (UTC+04), Туризм
Azərbaycanın iqtisadi gücü - 105 ölkəni geridə qoyduq 29 октября 09:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 370
Еще новости