Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено - ОБНОВЛЕНО
Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, причиной блэкаута стало повреждение на линии электропередачи "Имерети".
"Режим был нарушен и нарушилась сама энергосистема. Линия электропередачи вышла из строя, мы включаем агрегаты, напряжение скоро восстановится. Основная нагрузка Ингури связана с энергосистемой до Зестафони. Когда она отключилась, нарушился режим и вся энергосистема распалась. Мы находимся в процессе восстановления последствий аварии", - заявил директор Ингурской ГЭС.
11:20
Масштабное отключение электроэнергии наблюдается в Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, света нет в Тбилиси. Местные паблики также пишут об аварийном отключении в городах Озургети, Поти, Рустави. Из-за аварийного отключения света перестали работать водонапорные насосы, из-за чего в некоторых районах Тбилиси прекращена и подача воды.
Также на улицах не работают светофоры, света нет и в магазинах.
Официального заявления от электрораспределительных компаний о причинах отключения электричества не поступало.
Ранее, в ночь на 24 июля в Грузии также было масштабное отключение электроэнергии. Для полного восстановления подачи света потребовалось несколько часов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре