Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено - ОБНОВЛЕНО

Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, причиной блэкаута стало повреждение на линии электропередачи "Имерети".

"Режим был нарушен и нарушилась сама энергосистема. Линия электропередачи вышла из строя, мы включаем агрегаты, напряжение скоро восстановится. Основная нагрузка Ингури связана с энергосистемой до Зестафони. Когда она отключилась, нарушился режим и вся энергосистема распалась. Мы находимся в процессе восстановления последствий аварии", - заявил директор Ингурской ГЭС.

11:20

Масштабное отключение электроэнергии наблюдается в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, света нет в Тбилиси. Местные паблики также пишут об аварийном отключении в городах Озургети, Поти, Рустави. Из-за аварийного отключения света перестали работать водонапорные насосы, из-за чего в некоторых районах Тбилиси прекращена и подача воды.

Также на улицах не работают светофоры, света нет и в магазинах.

Официального заявления от электрораспределительных компаний о причинах отключения электричества не поступало.

Ранее, в ночь на 24 июля в Грузии также было масштабное отключение электроэнергии. Для полного восстановления подачи света потребовалось несколько часов.