Лесные пожары вызвали массовую эвакуацию в Европе

Масштабные лесные пожары в Испании и Франции вынудили более 250 тысяч человек покинуть свои дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, в Испании из центральных районов страны были эвакуированы около 70 тысяч человек, а во Франции в безопасные места вывезли 197 тысяч жителей, включая десятки тысяч человек из винодельческого региона Бордо.

На фоне стремительного распространения огня Испания впервые в своей истории ввела режим чрезвычайного положения по всей стране. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал происходящее одной из крупнейших эвакуаций мирного времени.

В настоящее время в обеих странах сотни пожарных продолжают борьбу с огнем, распространению которого способствуют аномальная жара, засуха и сильный ветер.