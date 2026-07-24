Завершился VIII летний лагерь "Побратимские школы Карабаха" - ФОТО
Во французском городе Кольмар завершился VIII летний лагерь "Побратимские карабахские школы".
Как передает Day.Az, лагерь был организован при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, действующего при Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, а также при участии Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зяфяр" (Победа), Культурного центра азербайджанцев в Швейцарии и действующей во французском городе Нант "Школы выходного дня Карабаха".
В лагере, проходившем в одном из живописных уголков французской природы, на специальной территории, окруженной лесными пейзажами города Кольмар, встретились дети наших доблестных шехидов, обучающиеся в общеобразовательных школах Азербайджана, и учащиеся "Школы выходного дня Карабаха", действующей в городе Нант (Франция).
В течение лагерной смены, насыщенной разнообразной программой, для участников были организованы специальные поездки в города Кольмар и Страсбург с целью ознакомления с историей Франции. С целью личностного развития детей и расширения их кругозора были проведены просветительские панельные дискуссии, интеллектуальные игры, укрепляющие командный дух, а также встречи на темы культуры, спорта и патриотизма.
На церемонии закрытия проекта школьникам, успешно завершившим программу, были вручены сертификаты.
Все участники VIII Летнего лагеря "Побратимские школы Карабаха", которые на протяжении всей смены сплотились вокруг национальных ценностей, обрели новых друзей и получили незабываемые впечатления, расставались с мероприятием с чувством огромного удовлетворения.
Следует отметить, что лагерь, проводимый с участием детей шехидов и проживающих за рубежом азербайджанских детей, внес особый вклад в формирование национальной идентичности юных соотечественников, укрепление их связей с Родиной, глубокое усвоение ими азербайджанских реалий, а также получение подробной информации о героизме наших шехидов, пожертвовавших жизнью во имя целостности наших земель.
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