https://news.day.az/world/1849946.html

Во Франции за год выгорели 50 тыс. гектаров - ВИДЕО

Во Франции природные пожары охватили почти 50 тыс. гектаров с начала года. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает RTL со ссылкой на директора Главного управления гражданской безопасности и кризисного управления Франции Жюльена Марион.