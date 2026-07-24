https://news.day.az/world/1849946.html Во Франции за год выгорели 50 тыс. гектаров - ВИДЕО Во Франции природные пожары охватили почти 50 тыс. гектаров с начала года. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает RTL со ссылкой на директора Главного управления гражданской безопасности и кризисного управления Франции Жюльена Марион.
Во Франции за год выгорели 50 тыс. гектаров - ВИДЕО
Во Франции природные пожары охватили почти 50 тыс. гектаров с начала года.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает RTL со ссылкой на директора Главного управления гражданской безопасности и кризисного управления Франции Жюльена Марион.
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