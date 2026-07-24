Трамп считает Иран не готовым к договоренности с США - ВИДЕО

Тегеран еще не готов к договоренностям с Вашингтоном и Соединенным Штатам нужно продолжать боевые действия против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Дела у нас идут очень хорошо против Исламской Республики Иран. Дела у нас идут чрезвычайно хорошо. Они бы хотели сделать что-то. Они еще не готовы. Им требуется то же самое, что сейчас, но больше. Они еще не готовы", - утверждал американский лидер на мероприятии в Вашингтоне.

"У них злые умыслы", - считает Трамп.