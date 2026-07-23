В Вашингтоне организован летний лагерь "Zəfər" для детей шехидов Отечественной войны - ФОТО

В столице США Вашингтоне организован летний лагерь "Zəfər" для детей шехидов Отечественной войны.

Как сообщает Day.Az, лагерь проводится при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и Министерства молодежи и спорта, по инициативе Общественного объединения поддержки семей шехидов "Zəfər" и в партнерстве с Университетом ADA.

Активное участие в успешной реализации проекта и организации программы принял Азербайджанский дом в штате Вирджиния. Кроме того, на пятый день лагеря по его инициативе для участников был организован торжественный прием.

В лагере принимают участие десять детей шехидов, обучающихся в Университете ADA, Хазарском университете и Азербайджанском медицинском университете, которые отличаются высокими академическими достижениями. Цель программы - познакомить участников с системой государственного управления США, американским высшим образованием, сферами STEM и инноваций, права, истории и культуры, а также расширить их международный опыт и знания.

В рамках лагеря организованы посещения Конгресса США, Библиотеки Конгресса, Верховного суда США, Университета Джорджа Вашингтона, Американского университета и Джорджтаунского университета, а также музеев и культурных учреждений. Для участников также проводятся экспертные презентации, образовательные встречи, культурные мероприятия и экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям.

В первый день программы аспирант Индианского университета по специальности "экономика" Хатаи Алиев провел тренинг на тему "Возможности получения образования в США". Участникам рассказали о системе высшего образования США, процессе поступления, стипендиальных программах и возможностях для иностранных студентов, а также ответили на их вопросы.

Участники также посетили музей The People's House: A White House Experience, где ознакомились с интерактивными экспозициями, посвященными истории Белого дома и институту президентства США. Затем они побывали в галерее Ренвик на выставке State Fairs Tour: Growing American Craft, посвященной 250-летию США, где познакомились с историей развития американского ремесленного искусства. Кроме того, они прогулялись по площади Лафайет и окрестностям Белого дома, ближе познакомившись с историко-культурной атмосферой Вашингтона.

Во время посещения Национального музея американской истории особый интерес участников вызвали экспозиции "Павильон президентов", "Первые леди", статуя Джорджа Вашингтона, исторический флаг, вдохновивший на создание гимна США, а также выставка "В поисках жизни, свободы и счастья", приуроченная к 250-летию страны.

В программу также вошло посещение Национальной художественной галереи, где участники ознакомились с выставками Celebrating American Art, Dear America и The American Flag in Art, посвященными различным этапам развития американского изобразительного искусства.

Дети шехидов также посетили художественные мастерские центра Torpedo Factory Art Center в городе Александрия (штат Вирджиния). Они побывали в мастерской художника азербайджанского происхождения Абульфаза Бахадури, уроженца Тебриза, где познакомились с его творческим процессом и пообщались с мастером. После этого участники совершили прогулку по историческим улицам Александрии и познакомились с архитектурным наследием города.

Отметим, что летний лагерь "Zəfər" стартовал 16 июля и продлится до 26 июля текущего года.