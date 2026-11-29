Страны "семерки" ОПЕК+ больше не будут проводить отдельных встреч, работа продолжится в режиме министерских заседаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил "Вестям" по итогам встреч в рамках ОПЕК+.

"Сегодня действительно было три встречи. Это и министерская встреча, и встреча стран "семерки" (а также заседание мониторингового комитета ОПЕК+ - прим. ТАСС). Предварительно мы перед этим в режиме ВКС провели встречу, обсудили, что те добровольные сокращения, которые были приняты в 2023-2024 годах на общую сумму 3,8 млн баррелей в сутки, <...> эти объемы были восстановлены в полном объеме, но постепенно", - сказал Новак.

"Поскольку уже восстановление произошло в полном объеме, мы договорились о том, что этот формат прекращает свою работу и будет продолжена работа уже в режиме министерских встреч", - добавил он.