Скончался один из старейших жителей Джалилабадского района, участник Второй мировой войны Абиш Заманов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, он будет похоронен в родном селе.

Абиш Заманов родился в 1923 году в селе Астанлы Джалилабадского района. В 1942 году он отправился на фронт.