https://news.day.az/society/1877803.html В Азербайджане скончался участник Второй мировой войны Скончался один из старейших жителей Джалилабадского района, участник Второй мировой войны Абиш Заманов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, он будет похоронен в родном селе. Абиш Заманов родился в 1923 году в селе Астанлы Джалилабадского района. В 1942 году он отправился на фронт.
В Азербайджане скончался участник Второй мировой войны
Скончался один из старейших жителей Джалилабадского района, участник Второй мировой войны Абиш Заманов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, он будет похоронен в родном селе.
Абиш Заманов родился в 1923 году в селе Астанлы Джалилабадского района. В 1942 году он отправился на фронт.
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