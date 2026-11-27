Автор: Лейла Таривердиева

Потерпев неудачу с прокатом провокационного фильма "Монте" в России, реваншисты решили оторваться по полной в самом Ереване. Пару дней назад реваншистская братия шумно отметила день рождения террориста Монте Мелконяна, приурочив к этой дате премьеру фильма.

Видимо, в пику запрету проката фильма в России премьера состоялась в киноцентре под названием "КиноМосква". Так что получилось, что хотя показ в городе Москва в киноцентре "Октябрь" провалился, реваншисты назло всем выбрали кинотеатр с соответствующим названием и провели таки свою провокацию в "Москве".

Это просто игра слов. А что намного интереснее, это сопровождавшее показ представление. Оно должно было настроить ереванцев на определенный лад. На крыше киноцентра было разыграно музыкально-танцевальное шоу. Бородатые дяденьки плясами "мужественные" танцы с оружием в руках, повергая в экстаз реваншистскую массу.

Но не все получили удовольствие от представления. Премьер-министру Николу Пашиняну, например, оно не понравилось.

"Я увидел, как на крыше кинотеатра "Москва" танцуют с автоматами. Трудно представить себе более абсурдное зрелище", - заявил Никол Пашинян в ходе брифинга, комментируя отсутствие высокопоставленных представителей власти на премьере.

По его словам, у представителей любой третьей страны, увидевших эту сцену, возникнет вопрос: почему в Армении танцуют с автоматами? Премьер-министр подчеркнул, что тот факт, что этот эпизод был фрагментом фильма, вовсе не означает, что подобный танец следовало устраивать в центре Еревана.

"Какое это имеет отношение к делу? Тогда пусть бы пришли с автоматами и танцевали в здании правительства или в Национальном собрании, прихватив с собой и Наири Унаняна", - цитируют премьера армянские СМИ.

Отметим, что Наири Унанян, которого упомянул Пашинян, - это террорист, возглавивший расстрел армянского парламента в октябре 1999 года. Глава правительства так намекнул, что понимает, что означают эти пляски, для чего и кем все это представление организовано.

Киноцентр "КиноМосква" после критики премьера стал оправдываться и пообещал "в дальнейшем проявлять большую бдительность в подобных ситуациях". В кинотеатре объяснили, что только предоставили в аренду площадку, а за содержание представления и реквизит ответственности не несут. Но в дальнейшем постараются иметь в виду.

Запретить снимать фильмы о подобных лицах власти Армении не могут, а самому обществу еще далеко до понимания сути понятия "что такое хорошо, а что такое плохо". Устраивая провокационные действия, в Армении думают, что демонстрируют свою "несгибаемость" и что "врагу не сдается их гордый "Варяг". Делается это в пику мирной повестке на средства, выделяемые диаспорой и, как говорит спикер Рубинян, "калужской" мафией, то есть бандой Карапетянов. Армянское общество стараются заставить не забывать своих "героев", которые якобы погибали за "свободу" и прочие армянские удовольствия. Нет сомнений, что только малая часть граждан Армении в курсе, что Монте Мелконян на самом деле является кровавым убийцей, участником геноцида и прочих зверств против мирного азербайджанского населения. Мы уже не говорим о его "подвигах" в составе АСАЛА. Хотя с точки зрения армянского нацизма все это как раз и делает Монте "героем", с точки зрения общечеловеческой морали он был преступником и негодяем. И, кстати, его смерть вовсе не была героической, она была жалкой, как и полагается умирать негодяям. Не будем вдаваться в подробности. Эти "герои" являются героями, только когда имеют дело со стариками и детьми. Интересно, знают ли в Армении историю, например, Андраника, которого чтут как отца родного? Пусть поинтересуются.

Справедливости ради надо сказать, что власти Армении сделали, что от них зависело, чтобы помешать съемкам фильма. Министерство обороны отказалось от содействия съемочной группе в съемках батальных сцен. А как без батальных сцен то, если фильм о "герое"? Но спонсоры кинокартины нашли, как обойтись без Минобороны. В нормальном государстве снимать батальные сцены с военной техникой и стрельбой без ведома соответствующих ведомств было бы невозможно. Но Армения пока что только одной ногой стоит в понятии "нормальное государство". Сняли.

То, что в Армении продолжают снимать фильмы о террористах, козыряют своими преступными "победами", конечно, негативный факт. Тем не менее, тот факт, что правительство уже делает попытки ограничить эти провокации, можно приветствовать. По крайней мере, стоит ожидать, что в следующий раз реваншистской братии будет сложнее найти место для проведения своих шабашей.