Мощные штормы, охватившие ряд регионов США, нарушили подготовку к празднованию Дня благодарения и работу воздушного транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на NBC News, накануне праздника неблагоприятные погодные условия наблюдаются как на восточном, так и на западном побережье страны.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидаются сильные дожди, порывистый ветер и масштабные наводнения в прибрежных районах.

Из-за непогоды сегодня в США отменено более 360 авиарейсов, еще свыше 460 задержаны. Днем ранее количество рейсов, выполненных с опозданием, превысило 6 тысяч.

Ожидается, что мощный шторм, сформировавшийся у восточного побережья, принесет интенсивные осадки, сильный ветер и угрозу прибрежных наводнений в юго-восточные и восточные штаты. Его воздействие может распространиться до районов среднего течения реки Миссисипи. В штатах Иллинойс и Миссури прогнозируются снегопады.

Непогода также внесла коррективы в проведение традиционного парада в честь Дня благодарения в Нью-Йорке. Мероприятие перенесено на субботу.

В то же время на западном побережье США сохраняются аномально высокие приливы и отливы. Предупреждения об угрозе прибрежных наводнений действуют на отдельных участках побережья от Южной Калифорнии до залива Сан-Франциско, а также в штатах Орегон и Вашингтон.