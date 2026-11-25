(Публикации на сайте - 16, 18, 23 ноября)

II.2. Древние этнообразования на территории Кавказской Албании и Западного Азербайджана (нынешней Армении)

Азербайджан имеет более чем пятитысячелетнюю историю государственности. Примерно в конце VIII века - начале VII в. до н.э. и позднее на территории Кавказской Албании существовало Скифское царство, расположенное севернее государства Манна, а также родственное ему по происхождению насельников.

Массагетское царство, разместившееся в северо-восточной части территории будущего Албанского царства, омываемое Каспием в 530 г. до н.э. разгромило войска Ахеменидов и оба государственных образования в противостоянии с Ахеменидской империей и позднее империей Александра Македонского, отстаивали с успехом древнюю культуру государственности в Азербайджане.

Что касается территории Кавказской Албании на западе, то здесь ситуация была несколько иной. В отличие от Сакской государственности на западе между Сакскими государствами и могущественным государством Урарту располагались ряд полунезависимых княжеств-бейликов с преимущественно хурритским населением, неоднократно приводимых в подчинение Урарту.

Временно оставив в стороне этноисторические свидетельства, касающиеся насельников, проживавших на будущей территории Кавказской Албании и в географическом ареале их соседей, сосредоточим внимание на этногеографических подробностях интересующей нас географии, фиксируя государственные образования на этих землях, а при необходимости указывая и происхождение проживавшего в этих образованиях населения.

При этом в фокусе изложения будут насельники, именуемые Саками и родственные им Хатты.

В этой связи, предметом первичного рассмотрения будет этногеографическая картина в интересующем нас пространстве приблизительно в VII-VI вв. до н.э, т.е. примерно 200 лет, когда начиная с урартийского правителя Менуа (810-785 гг.) до падения государства Урарту (585 г. до н.э) территории Западного Азербайджана частично и Карской области Турции в целом были под управлением алародов-урартийцев. В этот период до 735 г. до н.э. 75 лет Тушпа (Ван) и Торпаккала являлись столицей Урарту, а когда правитель Урарту Руса III построил в юго-западной части Ревана и на побережье Аракса город Армавир, последний стал столицей этого государства.

Какие местные княжества (бейлики), подчиненные Урарту находились в интересующем нас территориальном округе?

Перечислим упомянутые местные образования. Три из них, а именно, Еrikuakhi, Diauekhini (Diauckhi) и Abiliаnikhi располагались на территории нынешней Карсской провинции Турции. Почти полностью входил сюда и бейлик Ukhimeani. Западная часть бейлика Eriakhini также входила территориально в нынешнюю Карсскую провинцию, а восточная, большая часть - в земли Западного Азербайджана, будущей Кавказской Албании (нынешняя Армения). На территории Западного Азербайджана (нынешняя Армения) также в основном располагался бейлик Еtiuni. Бейлик Кulkhi в основном располагался на территории современной Грузии, а некоторая его часть входила в нынешнию Карскую провинцию.

Таким образом, из 7 вышеприведенных княжеств, 2 из них располагались на территории будущей Кавказской Албании, в Западном Азербайджане, а именно Eriakhini (частично) и Etiuni (практически полностью) и имели отношение к землям Кавказской Албании.

Идентификацию их расположения мы осуществляем на основе карты империи Урарту, составленной армянским историком Николай Адонцом (Nikolay Adonts) и французским ученым Р.Груссетом (Rene Grousset "Histoire de l'Armenie (des 1071)"), a также монографии "История Карса" знаменитого турецкого профессора Фахраддина Кырзыоглу (Fahrettin Kırzıoğlu) (см. карту).

Источник: F.Kırzıoğlu, "Kars tarihi"

Источник: карты автора

Население перечисленных местных бейликов, покоренных Урарту, проживало в основном вдоль рек Аракс, Кура и Чорух и было родственным Хурритам. Речь идет о бейликах Еrikhuakhi, Diauekhini (Diauekhi), Abiliaikhi и Ukhimeani. Мы перечисляем их названия, поскольку они хранят память о языках, так называемого "азианического" типа еще до завоевания их урартами (см. карты). Названия всех местных бейликов (княжеских образований) переводятся с урартийского языка, на котором и дошли до нашего времени. Так Еrikuakhi, располагаясь в Игдыр-оба, между горой Агры-даг и рекой Аракс, на урартийском языке означало "xanedan" (вотчина) местной правящей династии. Полагают, что нынешнее название озера Erkov/Orkof обязано названию этого княжества. Diauekhini, переводимое с урартийского как "вотчина сына Diaua" или "место династии Diau" и расположенное в центре Карской области Турции, согласно профессору Сейсу (Sayce) позднее в греческих источниках звучало как Taokhoi/Taoki, а в армянских текстах, будучи заимствованным, переиначено на Таук.

Следующее княжество Abilianikhi также располагалось в районе Карса, именуемого в народе Takht-düzü с аналогичной предшествующему этимологией.

Княжество Eriаkhini располагалось в восточной части Карсской области между вершинами Elegez и Yahni вдоль р. Арпа-чай в Süregel или северо-западнее от Гюмри и по смыслу в переводе с урартийского означало также "место династии Eria". Спустя некоторое время они продвинулись на востоке на земли Западного Азербайджана. Это была страна Эров, являвшихся одним из племен Хаттов (первобытных или первичных Хеттов).

Княжество Ukhimeani/Ukhiemani, находилось на севере от озера Чылдыр, в районе севернее от Çıldır-göl, в Çıldır Çukuru.

Кроме перечисленных пяти княжеств, четыре из которых полностью, а одно - частично входили в нынешние земли Карской области Турции (центральная часть нынешней Армении) (Еrikuakhi), были еще два княжества - Еtiuni и Khulki. Khulki располагалось в среднем течении реки Чорух, примерно в области нынешнего региона Yusif eli - Ardı - Artivin Турции и здесь проживали Колхи.

Наше внимание будет в большей степени сосредоточено на бейликах Eriakhini и Etiuni, имевших отношение к территории Кавказской Албании.

Что касается княжества Еtiuni ("земля династии Еti-oğlu"), расположенного в северной части Surmeli-Çukuru Kарca, то предполагают, что здесь проживало также осколочное население Хаттов/Хеттов. Однако, согласно точке зрения известного тюрколога, профессора З.В.Тогана, речь не идет о нынешних удинах, как считали академик Марр и профессор Мещанинов.

Особо подчеркнем, что урарты многократно ходили с походами на земли перечисленных бейликов. При этом река Арпа-су (ныне Ахурян) служила восточной границей, поскольку далее шла Сакасена - земля Саков.

Два наиболее могущественных из княжеств, по сравнению с соседями, Diauekhi, находившийся в центре Карсской области и Etiuni, расположенный в основном на землях Западного Азербайджана на севере Cahat-Çuxura, и незначительно захватывающий земли Карской области, отделяясь от Eriakhi горой Elegez, означал на урартийском, как отмечено выше, Diauekhiki = Diau - ekhi - ki = родина (юрд) сына Diau или место династии Diau (Н.Адонц). Еще раз отметим, что согласно исследованиям проф. Sayce (Сэйс) название Diauekhiki позднее в греческих источниках оказалось измененным и выглядело как Taokhoi = Taoki, а в армянских текстах стало выглядеть в виде Tayk.

Н.Адонц, не соглашаясь с этим происхождением названия, полагал, что название региона исходит от края Gogaren (Гогарен) Арсакидов, где север озера Чылдыр включал Ahilkelek (Ахылкалак) и считался Cavakh (по-армянски Cavakh-k, т.е. Джаваклылар, а по-грузински Cavakheti = Джаван юрд).

Профессор Ф.Кырзыоглу, несогласный с подобными трактовками, писал, что название Cavakh исходит из чагатайского наречия тюрков-кыпчаков, являвшихся первоначально христианами ортодоксального толка, а позднее принявшими ислам.

Вопрос о насельниках Etiuni - племени утиев - предмет определенных разногласий в научных кругах. Дискуссия связана с различными точками зрения относительно того, в какой мере нынешние удины являются их прямыми потомками. Так, отечественные ученые И.Алиев, З.Ямпольский, В.Гукасян полагают, что утии, впервые отмеченные Геродотом и Страбоном в Мидии, Атропатене на юго-западном побережье Каспия входили в союз албанских племен, хотя, по всей вероятности, не были главенствующим племенем. В советской историографии утии считались прямыми потомками кутиев. Об их происхождении есть точка зрения, что они переселились с юга на северо-запад Албании в эпоху Александра Македонского вместе с гелами, гирканами и другими народами и племенами. Если следовать М.Хоренскому и М.Каланкатуклу, утии - потомки предка Арана, т.е. в I в. н.э. они уже обитали в Кура-Аразском междуречье, причем М.Хоренский упоминает область Ути в бассейне озера Гекча, что означает Этиуни (Etiuni) урартских источников, а М.Каланкатуклу - область Ути в районе Барды, т.е. область Утик в последующих хрониках. Выходит, что утии в Албании либо пришли с юга (Атропатена), либо oни древние утии нынешней территории Армении (древних земель Кавказской Албании).

По нашему мнению, опирающейся на точку зрения проф. Дж.Кэмпбелла Утии есть "Люди с "Land of Hatu" (γatu) (царства Ude и представляют собой одну из ветвей древних Хаттов.

В этой связи актуальность приобретает вопрос происхождения Утиев и их связи с Хаттами. Поэтому для продолжения изложения о насельниках земель, о которых идет речь, мы должны сделать небольшое отступление в связи с малоосвещенной в отечественной историографии историей Хаттов (первобытных Хеттов).

Следует сразу заметить, что когда речь заходит о Хаттах/Хеттах, имеются ввиду:

• во-первых, Хатты или первичные Хетты, известные как библейские Хетты, именуемые в литературе как Хиттиты;

• во-вторых, Хетты, открытые археологами позднее и зачастую также именуемые как Хиттиты.

История первичных Хеттов или Хаттов тесно связана с географическим ареалом, в который входили Месопотамия, Северная Сирия, Палестина, Элам и Кипр.

Поздние Хетты имели ареал проживания в виде Центральной Анатолии и создали впоследствие одну из крупнейших империй с могуществом которой вынуждены были считаться фараоны Древнего Египта.

Крупнейшим ученым-исследователем Хатт/ Хеттской тематики, ее, можно сказать пионером является профессор Арчибальд Генри Сейс (A.H.Sayce). Сейс, будучи главным исследователем хатт/хеттского вопроса, предложил метод расшифровки их надписей и тем самым, если следовать мнению авторитетного круга ученых, создал прочный фундамент их дешифровки. Позднее многие хеттологи и ориенталисты, опираясь на результаты проф. Сейса, продолжали развивать научную точку зрения Сейса, т.е. не считая, что этот язык может быть отнесенным к семитской или индоевропейской группе языков, а является так называемым алтайским языком. В итоге были заложены необходимые основы науки, именуемой хеттологией.

Обладая широкими знаниями, эрудицией и научной интуицией проф. Сейс высоко оценивал научные работы его последователей и вклад, внесенный ими в развитие хеттологии. Наряду с этим, он воздавал должное своим предшественникам - хеттологам и археологам. В качестве примера приведем его книгу: "Свежий свет из древних памятников. Очерк самых поразительных подтверждений Библии из недавних открытий в: Египте, Палестине, Ассирии, Вавилонии, Малой Азии", вышедшей во втором издании в Лондоне в 1884 г. ("Fresh Light from the Ancient Monuments. A Sketch of Most Striking Confirmations of the Bible, From Regent Discoveries in: Egypt, Palestine, Assyria, Babylonia, Asia Minor", Second Edition, London, 1884).

Еще в глубокой древности имелась связь между Анатолией и Туркестаном, что обусловлено миграцией народов. Известный ученый ассириолог, лингвист, профессор Оксфордского университета Арчибальд Сейс вообще Хеттами называл именно тех, кто имел туркестанские стиль волос и внешность. Отмечая утверждение ветхозаветного пророка Иезекиля, который приписывал основание Иерусалима Хеттам и Амореям он отмечал их различие в расовом отношении: "Таким образом, Хетты и Амориты (Амореи) смешались в горах Палестины, как две расы, которые, как говорят нам этнологи, образовали современных кельтов. Но египетские памятники указывают нам, что они были очень разного происхождения и характера. Хетты были людьми с желтой кожей "монголоидными" чертами лица, чьи отвисшие лбы, косые глаза и выступающие верхние челюсти верно представлены, как на египетских, так и на их собственных памятниках. Амориты, напротив, были высокими и красивыми людьми. Они изображены с белой кожей, голубыми глазами и рыжеватыми волосами, все черты белой расы" [A.H.Sayce. THE HITTITES. THE STORY OF A FORGOTTEN EMPIRE, New-York, Chicago 1890].

Сейс, узревший прямую связь легенд об амазонках с Хеттами приводит любопытные факты, которые идут в унисон с нашим исследованием:

"Старшая династия лидийских царей восходит к Белу и Ниносу, вавилонским или ассирийским богам, чьи имена были перенесены хеттами на дальний запад.

Значительный вклад в хеттологию внесли исследования профессора Оксфордского Университета Дж. Роулинсона. Следуя его книге "Семь великих монархий Древнего Восточного мира" (George Rawlinson "Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern World", New York, Worthington Co, 747, Broadway), можно с уверенностью считать, что он наряду с профессором Сейсом является крупнейшим исследователем истории Хаттов/Хеттов. Наряду с этим, им был внесен замечательный вклад в историко-географические сведения, связанные с Малой Азией.

George Rawlinson "Seven Great Monarchies of the Ancient Eastern World"

Джордж Роулинсон "Семь великих монархий Древнего Восточного мира"

Ученому принадлежит важный результат, полученный в результате скрупулезного анализа и опирающийся на сообщения Гомера и Страбона, что раса, первично заселившая Халдею, не являлась семитской, а являлась Кушитской (Эфиопской), причем это были не только и не столько проживавшие в Африке кушиты (нынешние эфиопы), а азиаты, проживавшие на территории в "расположенной где-то между Аравией и Индией, на берегах Эритрейского моря...". И об этом, согласно точке зрения Роулинсона, "дважды говорит Геродот".

Кем же были эти Кушиты, создавшие Вавилонское царство? Автор дает указание: "... в самых древних захоронениях была открыта новая форма речи, сильно отличающаяся от более позднего вавилонского языка и аналогичная с языком Сузианы [Элама, ред.], а также языком второй колонны Ахеменидской надписи, ..., язык, который напоминает диалекты туранской семьи...". Тем самым в разделе "Халдея" своего исследования Роулинсон доказывал туранское происхождение раннего населения Халдеи. В разделе "Вавилония" своего исследования Роулинсон, углубляя свои аргументы, отмечает, что "древний народ", от которого произошли Халдеи первой империи... объединили кушитскую с туранской кровью и содержали, кроме того, небольшой семитский и вероятно небольшой арийский элемент...".

Наконец, в разделе "Мидия", отделяя магическое огнепоклонство в Азербайджане от зороастризма, Роулинсон пишет, что язык и алфавит Мидии имел "две формы письменной речи, одна из которых представляла туранский диалект, а другая - семитский язык при одной и той же алфавитной системе и это было изобретением мидян". Таковы взгляды Роулинсона на значимость и роль туранских элементов в истории повествуемого нами географического региона.

William Wright "The Empire of the Hittites"

Уильям Райт "Империя Хаттов/Хиттов"

Остановимся также на исследовании Уильяма Райта, английского востоковеда-семитолога, известного ученого, доктора богословия и в его работе под названием "Империя Хеттов" (William Wright, B.A., D.D "The Empire of the Hittites", James Nisbet & Co, 1884). Вот, что он отмечает относительно Хеттов: "...мы вынуждены прийти к выводу, что вес доказательств на стороне несемитского характера хеттского языка. Этот вывод относительно языка подкрепляется хеттскими, а также египетскими скульптурами".

Он также приводит мнение специалиста - капитана Кондера, обратившего внимание на некоторые характеристики Хеттов и их союзников, представленных как отдельные расы с различными видами оружия. Так, он отмечает, что "одна раса бородатая, а другая - безбородая, а на картине Ибсамбула китайская внешность Хеттов, имеющих длинные косички очень примечательна, что позволяет вполне сделать вывод "о татарском или монгольском происхождении".

Наряду с этим он пишет, что проф. Сейс уверен, что "хеттские скульптуры, а также их язык, характеризуют их как несемитский народ. "Хеттские собственные имена", - говорит он, - сохранившиеся на египетских и ассирийских памятниках, показывают, что Хетты не говорили на семитском языке. Хеттские скульптуры далее показывают, что они не принадлежали к семитской расе. Их черты и физический тип являются чертами северного народа, и их северное происхождение подтверждается использованием ими сапог со вздернутыми, загнутыми носками, а в их письменности сапог, являясь одним из самых распространенных иероглифов, что в обоих случаях свидетельствует об их древности. Такие сапоги используются горцами Малой Азии и Греции в настоящее время".

Эта точка зрения на их северное происхождение подтверждается их физическим обликом, как изображено на памятниках, уже отмеченными мокасинами и перчатками без пальцев, которые до сих пор широко используются крестьянами и встречаются во всех холодных странах. Скульптуры показывают, что Хетты не принадлежали к семитской расе. Черты скорее принадлежат к северному народу, и на храме Ибсамбула у Хеттов очень скифский вид, с бритой головой и одной прядью на макушке.

В своей книге "Империя Хеттов", описывая картину Кадешской битвы, изображенную на стенах египетского дворца в Абу Симбеле, автор отмечал, что длина панорамы имеет девятнадцать метров, а ширина восемь, и там изображены одиннадцать сотен фигур. И среди этих фигур легко распознаются египтяне, их союзники, а также Хетты и их союзные войска. Отмечая этих туранских хеттов, которых он именовал татарским народом, Райт писал, что "художник руководствовался намерением представить перед глазами смотрящего упорядоченные массы этих хеттских воинов, и менее регулярные и воинственные войска союзных народов в зависимости от их костюма и вооружения" [William Wright THE EMPIRE OF THE HITTITES, Лондон 1886, стр. 83-84].

Представляет интерес для анализируемой темы исследование авторов Ж.Перро, Ш.Шипье под названием "История искусств Сардинии, Иудеи, Сирии и Малой Азии". (Лондон, 1890) G.Perrot, C.Chipiez "History of art in Sardina, Judaea, Syria and Asia Minor" (London, 1890).

G.Perrot, C.Chipiez "History of art in Sardina, Judaea, Syria and Asia Minor" (London, 1890)

Дж.Перрот, Ч.Чайпис "История искусств Сардинии, Иудеи, Сирии и Малой Азии" (Лондон, 1890)

Авторы, анализируя вклад в хеттологию, особо выделяют исследования проф. Сейса: "среди современных ученых, которые интересовались хеттами, первое место следует отдать проф. Сейсу, за ту степень энергии, проницательности и энтузиазма, которые он внес в этот вопрос. Он [речь идет о Сейсе- ред.] склоняется к убеждению, что хетты не принадлежали к семитскому коренному роду, но были одним из многочисленных племен, владевших армянским нагорьем, и которые для удобства иногда называют протоармянскими.

Приведенная авторами свидетельства позволяют сделать важный вывод относительно Хаттов и Хеттов, а именно, что, во-первых, Хетты/Хатты не были семитами, а во-вторых, развились в могущественную нацию на Оронте, а не на Галисе.

Тем самым, авторы однозначно дают понять, что ранние (библейские Хетты) или Хатты играли значительную роль в истории Месопотамии, Сирии, Палестины и окружающего его ареала еще до открытия хеттологией поздних Хеттов. По нашему мнению, совпадающему с точкой зрения автора, позднее Хатты явились одной из ранних ветвей Хаттов, мигрировавших в Центральную Анатолию.

Остановимся также на работе Аrthur Ernest Cowley, M.A., D.Litt "The Hittites", (The British Academy, Oxford University,1920). Артур Эрнест Коули, M.A., Д.Литт "Хетты"(Британская Академия, Оксфордcкий Университет, 1920 г.)

По мнению автора "Хатты/Хетты обосновались в Каппадокии, сделав своей столицей Богаз-кей и очевидно с долгой историей за спиной".

Автор полагает, что более современная точка зрения указывает, что "раса изначально пришла с гор географического региона Армении или Кавказа".

Сегодня в науке язык тех, кого Грозный именовал "иероглифическими хеттами" принято называть Хаттами (что мы и делаем) и язык их с осторожностью связывают с кавказскими языками и утвердилось мнение, что это язык не семитский и не индоевропейский, а также высказаны соображения, что он туранского происхождения. То есть тезисы Грозного об индоевропейском характере этого языка продолжают оспариваться.

Несколько позже мы поведем речь об этноистории древних Хеттов (Хиттитов), именуемых Хаттами, и которых многие исследователи полагают туранцами, первичное место появления которых (как будет показано ниже) на исторической арене находилось в Месопотамии.

Изложение указанного материала потребует от нас опоры на некоторые сведения из проживавших в интересующем нас регионе этносов, племен и народов и поэтому, чтобы продвинуться далее нам понадобится тезисный экскурс в историю древнего Востока и который мы назовем как важные вехи в истории Месопотамии.

Принято, что шумеры были носителями культуры Урук (большая часть IV тыс. до н.э.), а культуре Урук предшествовала Убейдская культура. Многие авторы полагают, что ее носителями были также шумеры. Однако новые керамические стили и изменение погребений этой культуры, как и наличие языковых заимствований у шумеров из какого-то более древнего языка, заставляют сомневаться в этом. Поэтому, полагают, что носителями Убейдской культуры были субареи, проживавшие в стране Субар севернее Шумера, которым и были свойственны эта культура и так называемый "банановый" язык. Видимо по этой причине шумеры считали, что их история началась некогда с двух общин - Эреду (чисто шумерское поселение) и Субар. В этой связи полагают, что шумеры появились в Нижней Месопотамии лишь в начале IV тыс. до н.э., смешались со своими предшественниками - субарами или субареями, тем самым началась первая, чисто шумерская эпоха - Урук, а их предшественники - субары продолжали жить севернее. Шумеры называли их северный край Субар, а их самих - людьми Субар. После эпохи Урук началась культура Джемдет-Наср (конец IV тыс. до н.э.) и далее раннединастический период истории Месопотамии (XXX-XXIV вв. до н.э.), когда возникли шумерские города-государства. Именно в этот период в Нижней Месопотамии появились горцы с Загроса - аккадцы.

Раннединастический период представлен археологами в три этапа в III тыс. до н.э. (начало III тыс. до н.э., вторая четверть III тыс. до н.э. и середина III тыс. до н.э.). На рубеже 1-го и 2-го этапов произошло грандиозное наводнение, оставшееся в памяти месопотамцев как "великий потоп" (около 2900 г. до н.э.). В конце XXIV в. до н.э. в Нижней Месопотамии произошло объединение, утвердилась деспотия династии Аккада (XXIV-XXII вв. до н.э.), а после ее падения произошло восстановление III династии Ура (конец XXII-XXI вв. до н.э.). Держава Ура пала около 2003 г. до н.э. под натиском кочевников-амореев.

Древняя Месопотамия

Источник:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciudades_de_Sumeria.svg

Здесь возникают вопросы. Во-первых, кто такие на самом деле субары и аккадцы, которых принято считать восточными семитами, во-вторых, кем являлись этнически сутии и амореи, которых принято считать также семитами, но западными?

Для ответа на вопросы вернемся к исторической хронологии. Известно, что Месопотамия (в основном нынешний Ирак) делится на 2 части - Нижняя, где Тигр и Евфрат текут близко друг к другу, а ныне при впадении в Персидский залив сливаются в Шатт-эль-Араб и Верхнюю, где эти реки текут достаточно далеко друг от друга. В древности Нижняя Месопотамия имела название Шумер, причем ее южная часть (Приморье) была собственно Шумером, а северная часть Ки-Ури позднее в конце III тыс. до н.э. стала называться Аккад - по имени пришельцев. Отсюда и употребляемое с конца III тыс. до н.э. название Нижней Месопотамии как "Шумер и Аккад". Позднее она именовалась Вавилонией, а Верхняя Месопотамия - Ассирией (I тыс. до н.э.) и этому следовали античные историки. По сути, Верхняя Месопотамия - Ассирия есть расширительное толкование этих земель, так как ее западную часть греки описывали как Сирию (редукция от Ассирии), а оставшуюся часть считали Месопотамией. Следует иметь в виду тот факт, что название Месопотамия изначально относилось только к Верхней Месопотамии, а на еврейском языке библейское название Нахараим относилось именно, к Верхней Месопотамии (не подразумевая Нижней Месопотамии, как сейчас на всех современных языках).

В целом, историки полагают, что переселившиеся из Северной Аравии в конце IV тыс. до н.э. восточные семиты, получившие на севере территории проживания шумеров (Нижняя Месопотамия) название "аккадцы" (шумерское название области Ки-Ури), осели также и на среднем Тигре, т.е. в Верхней Месопотамии. Первая группа, смешавшись с шумерами, послужила этническим основанием народа вавилонян, а вторая - народа ассирийцев. Получается, что вавилонский и ассирийский языки представляют собой разные диалекты одного и того же восточно-митского (аккадского) языка, которые на рубеже III-II тыс. до н.э. обособились друг от друга. Этот восточносемитский язык получил название аккадского после создания Аккадского царства в конце III тыс. до н.э., объединившего Шумер и Аккад. Считается, что шумеро-аккадоязычное население Нижней Месопотамии (предки вавилонян) и аккадоязычное население Среднего Тигра (предки ассирийцев) осознавали себя как единый двуязычный суперэтнос. Только на рубеже III-II тыс. до н.э., когда аккадцы полностью ассимилировали шумеров, язык шумеров превратился в мертвый язык науки и конфессии и, наконец, к II-I тыс. до н.э., когда они стали просто вавилонцами, а укрепившаяся Ассирийская держава полностью отделила себя от них, речь шла уже об ассирийцах и вавилонцах, противостоявших друг другу вплоть до падения Ассирийской империи в VII в. до н.э.

Изложенное выше соответствует принятой исторической версии в институциональных изложениях истории Шумера, и, в частности, если следовать одному из известных российских учебников под ред. Б.С.Ляпустина "История древнего Востока". Автором части, на которую мы ссылаемся, является известный проф. А.А.Немировский (М., "Дрофа", 2009). Вместе с тем следует разобраться, насколько справедливы рассуждения о семитском характере языка аккадцев, именно исходного аккадского, а не семитизированного (арамеизированного) позднее.

С этой целью обратимся к работе "Первичный язык Халдеи и туранские идиомы. Филологические и исторические этюды, следующие из аккадской речи (словаря)", (Париж, 1875), одного из известных историков-лингвистов прошлого Франсуа Ленормана (François Lenormant).

В части 2 "Является ли аккадский Туранским языком?" противопоставляя свою точку зрения взглядам ряда исследователей и, в первую очередь, M.Halevy (Алеви), автор пишет, что "мои противники были бы правы, если речь шла бы о сходстве аккадских идиом конкретно с каким-то языком угро-финской или тюрко-татарской групп". Однако, Ленорман утверждает, что аккадский должен быть отнесен к "богатой, туранской семье языков" или же к "алтайской семье" (в зависимости от того, как мы хотели бы их именовать) и при этом, по мнению автора, невзирая на ряд сходств клинописных идиом аккадцев с тюркскими и монгольскими, они ближе к угро-финским языкам, а также неарийским языкам обитателей Мидии.

Автор отмечает важную особенность, проистекающую из сходства протомидийского языка с аккадским, опираясь на возможности Ахеменидской трилингвы. И это благодаря современным исследованиям Westergaard'a, M. de Saulcy, Norris'a, наконец, M.Oppert'a и M.Mordtman'a, устанавливающим сходства протомидийского языка с туранской или алтайской языковой семьей, тем более, что Мидия - соседняя с Халдеей страна.

Далее автор в качестве примера приводит язык "oude" (ude), оставшийся, по мнению автора, разговорным в нескольких деревнях между Лезгистаном и Грузией и находящийся под угрозой исчезновения, которому посвящены блистательные диссертации, одна из которых принадлежит M.Schiefner'у (Шиефне) и где этот язык классифицируется и представляет собой единственный осколок существовавших туранских идиом, на котором в древности в основном говорили на большей части ранней Азии от Сузианы и Халдеи спускаясь до Персидского залива (ссылка на "Les Me'moires de l'Academie Imperiale de Saint-Petersbourg, 7-e serie, tome VI"). Автор пишет, что "это еще в наши дни язык этой семьи действительно вне географических границ, и что множество эрудитов хотели бы видеть туранские народы прошлого в рамках [географических] настоящего" (перевод с франц. автора). "В сравнении с аккадским мы видим здесь очень поучительные и значительные аналогии. Если сегодня "oude" говорит "kalkala" (очень большой), то используется не только тот же грамматический способ, но и тоже, что и на аккадском "galgal", используемом столько веков назад. Также и на языке "oude" - "katzkatz", т.е. "членить, разделять на куски", что на аккадском "asas", т.е. многократно используемого "χas" - "прерывать, разрезать" (на тюркских "kəs").

В части 3 работы "Древний туранский народ Халдеи: оставил ли он следы своего существования в традиции?", согласно точке зрения автора, "Туранский народ Халдеи оставил свою изобретенную письменность (записи), которые было заимствованы (использованы) последующим семитским населением, язык существования и характер которого мы исследуем в соответствии с историями на этом языке и, наконец, богатую литературу, которую ассирийские писари (писцы) времен Ашурпанибала копировали и обучали в трудах и сопровождали переводами - глубокая древность... И этого достаточно для широкой территории, невзирая на предвзятую позицию, которую он [язык] занимал в бассейне Евфрата и Тигра".

Останавливаясь на различиях в происхождении ассирийских и аккадских слов, автор сосредотачивает внимание на имени бога "Assur", который уникален для Ассирии, тогда как в Вавилоне и Халдее ему не поклонялись. Этот бог имел отдельное аккадское имя. Ассирийцы географически выражали своего национального бога в виде [◣◢], что означает этимологически "хороший бог". Некоторые (напр., M.Halevy) полагают, что корень этого слова - аккадский термин, но этот термин не используется в семитских текстах вавилонского происхождения. "Только единожды имя бога Ашшура есть в гимне из литургий (Mus. Brit. K 4624) и фонетически записано как иностранное имя "Ausar" и эта форма точно та, которая читается в самых старых надписях, известных до Ассирии и нет права сделать аккадским имя, когда оно существовало до появления языка".

Останавливаясь на названии "Вавилон", автор отмечает, что исходя из древнего аккадского названия "Din-tir", халдейские цари более поздней эпохи именовали Вавилон "Ká-dingira", а на ассирийском это звучало "Bab-ilu" с тем же религиозным смыслом. Автор полагает, что в целом в бассейне Тигра и Евфрата города Вавилонии и Халдеи отражали провинции, в которых проживали две популяции [туранские и семитские]. И, кстати, это служило индикатором расширения туранского населения на севере Месопотамии.

В аккадском языке есть две принятые иностранные формы названий соседей: "Martu" - "Запад", указывал на Сирию и "Nimma" - "Верхняя страна" с указанием на Susian'y. Ассирийцы называют одну из этих стран "Aharri", т.е. "страна позади", т.е. речь идет о западе, а другую - Элам - имя, используемое в Библии, но которое не находит никаких следов в Susian-надписях.

Особый интерес представляет "соседний" с Вавилоном город, он же центр культа бога Nergal, именуемый Kute на ассирийском и Tiggaba и Tiggab-bir на аккадском. В Библии этот город именуется в виде, следующем из ассирийской формы. Но классические географы поступают иначе, а именно Pline (Плиний) дает как Digba, Ptoleme'e (Птоломей) - , а на карте Peutinger'a - (Digubis). Все эти формы выводятся из аккадского - Tiggaba, которое в действительности было имя в соответствии, с орфографией которого традиция сохранилась во время Римской империи".

Мы особо останавливаемся на этом географическом пункте, так как, будет показано ниже, он связан со столицей Хаттов.

Другой пример, приводимый автором, связан с одним из наиболее "древних населенных пунктов южно-халдейских провинций - городом Our (Ур), Ouruk (Урук) или Larsa - святым городом бога Ea, как и Nipour - бога Moul-ge, ассимилированного семитским Белом. Несколько удаленные от моря ассирийцы называли его Eruti, так это проходит в ассирийских документах и Rat-b аккадских текстах. Однако, Птолемей пишет это имя как , т.е. следует аккадской форме, которая, вероятно преобладала в обычном употреблении. Приводимые 2 примера, согласно автору, достаточны для утверждения, что аккадская географическая номенклатура была параллельной семитской и, следовательно, реально существовала в разговорном языке", а в некоторых местах использовалась до последнего времени.

Автор отмечает, что полководцы (капитаны) ассирийской армии носили название "sak", а высшие офицеры - "sud-sak", что свидетельствует о заимствовании из более древних халдейских эпох. Это чисто аккадские слова, поскольку "sak" = "глава" (голова, шеф), "sud-sak" = "старший из капитанов", "более могущественный", поскольку "sud" более, чем капитан.

Отсюда и ассирийское "Rabsak", являющееся гибридной композицией и значит "le grand sak" ("главный Сак") или ("шеф Саков"), что могло появиться после натурализации названия "sak" на ассирийском. Автор приводит еще один пример названия "dubsar" = "писарь", имевших место в Халдее и в Ассирии. И это несемитское выражение, а соединение чисто аккадское, поскольку "dub" = "плитка" и "sar" = писать.

Следующий пример связан с употребляемым в вавилонских документах словом "sakkanakku", употребляемым в смысле "vicaire" ("викарий") и образуемого их двух географических знаков "нога" и "слуга". И это в Вавилоне была наиболее высокая классификация священной королевской власти (напр., "sakkanakku богов" или "sakkanakku Вавилона"). Король (царь) считался "sakkanakku Бога Бела". "Sakkanakku" как слово связано с идеей суверенитета, господства, как, например, "iskunka" - название главы саков или Азиатских скифов в Бехистунском монументе на протомидийском более точно, чем на персидском "sakuka". Кроме того, susien (сузианское) "sunki" - "империя" и "sunki-k" (суверен), что и находит отражение в протомидийском "sunku-k" - суверен. Использование выражения "sakkanakku" держалось очень долго на юге Вавилона.

Не является семитским и название "patesi", иногда используемое ассирийцами, хотя и часто заменяемое на семитское "nuab" аналогично арабскому. Слово "patesi" встречается в ранних аккадских надписях для обозначения вице-королей (наместников), управлявших большими городами под властью монархов (напр., в Уре). Кроме того, Саргон, победивший Самарию, говорит о себе, как о "patesi бога Ас-сур", что тождественно, "nuab Assur".

В заключение, автор подчеркивает, что "несемитский народ древней Халдеи имел язык, связанный с языками Турана и радикально отличался от семитских языков. Грамматически и лексически он сходен с угро-финскими, самодийскими, тюркскими, монгольскими и тунгусскими языками, т.е. входит в специфичную туранскую языковую семью".

Этот несемитский народ первоначальной Халдеи оставил многочисленные исторические следы своего существования и в географических названиях стран нижних Тигра и Евфрата, в архивных документах, клинописях последующих писателей, классиков и в Библии. "Древние свидетельства источников устанавливают существование двух рас в Вавилоне и Халдее".

Ф.Ленорман, ссылаясь на Бероса и Евсевия, показывает, что халдея-вавилонская империя была создана племенами несемитского происхождения. Согласно Беросу, первыми обитателями (жителями) Вавилонии, основанием которой служила (была ранее) Халдея, были иностранцы - представители других рас, которых бог Oannes лично привел сюда. Ясно, что речь идет об иностранцах по отношению к вавилонянам времен Бероса, т.е. народу семитского происхождения, к которому и относился Берос. Это и подтверждает, что создателями этой цивилизации были не семиты и этому служат свидетельства - памятники эпохи первых Селевкидов и собранные в священных книгах тексты этой эпохи с языком, туранская природа которого неоспорима.

Автор указывает, что ошибочна точка зрения, согласно которой этнографическая двойственность шумеров и аккадцев трактуется только в политическом смысле и эта действительность имеет и этнографическое и лингвистическое значения. Автор пишет, что "двойственность Шумера и Аккада в действительности является этнической дуальностью и это выяснили ассирийцы с самого начала".

В заключение к изложенному добавлю, что ныне мы располагаем и более расширенными исследова-ниями тюркизмов в аккадском языке на основе исследований отечественного историка-лингвиста Эльшада Алили "Тюркизмы в аккадской лексике и так называемые аккадские заимствования в армянском языке", книга которого была опубликована Агентством по Авторским Правам в 2017 г.

Продолжим изложение краткого исторического экскурса и, возвращаясь к субарам, заметим, что после формирования шумерской общности на территории Нижней Месопотамии, субарейская зона проживания оказалась в рамках земель вдоль Верхнего Тигра, Северного и Центрального Загроса и стала позднее называться "страной Субар" (на аккад. "Су-барту / Шубарту"). Кроме того, принято считать, что на границе III-II тыс. до н.э. субареи были ассимилированы своими северо-восточными соседями, горцами хурритами, известными еще из Библии как "хореи". Именно они с тех пор в месопотамских источниках стали называться "субареями / шубареями".

В исторических исследованиях полагается, что на юго-запад от низовьев Тигра и Евфрата, граничащих с Северной Аравией, размещались "Горы Эанны", вероятный ареал поселения убейдцев, а далее на запад и северо-запад, следуя Евфрату вплоть до Центральной Сирии, размещались семитские племена сутии и это были западные границы Шумера. Северные же семиты или эблаиты (по названию центра Эблы в Сирии) размещались северо-западнее от Шумера. Эблаитовские земли шумеро-аккадцы называли Марту (по-шумерски) и Амурру (по-аккадски), что в обоих случаях означало "северо-запад" (географически это действительно в этом направлении от Нижней Месопотамии).

Что касается земель от гор Амана в Северной Сирии до Центрального Загроса, т.е. большую часть Верхней Месопотамии, то она именовалась краем субареев - Субар. Временами существовавшим здесь номовым государствам эблаитов и субареев удавалось подчинить себе другие центры и, как следует из приведенного примера по раскопкам в Эбле, такое государственное образование под властью Эблы в середине III тыс. до н.э. включало Амурру (Сирию и сопредельные области). Считается, что за эблаитами жили западно-семитские предки финикийцев (Библос, Угарит и т.д.), а за субареями на севере и востоке между озерами Ван и Урмия обитали горные племена хурритов, а в современном Иранском Азербайджане и северо-восточных отрогах Загросских гор - кутии / гутии. Хурриты считаются ныне родственниками восточно-кавказских вайнахов, а кутии - дагестанцев (заметим, что это версии, требующие дополнительных научных свидетельств). Далее на восток от них шел ареал расселения дравидов, а от юго-западного Ирана, границ Фарса до Месопотамии проживали племена, которых в Месопотамии называли Элам (по-аккадски "Высокая, горная страна"). На территории Центрального Ирана располагалось и древнее государство, известное связями с Шумером - Аратта. Особо отметим, что район Загросских гор, где сходятся Элам, Месопотамия и места обитания субареев и кутиев назывались шумерами "Горной страной кедра" и здесь позднее был край горцов-лулубеев, родственных эламитам.

Несколько слов о контактах перечисленных племен и образований. Аккадская держава, созданная Саргоном Древним (2316-2261 гг. до н.э.) пала при его внуке Нарамсуэне (2236-2200 гг. до н.э.), первоначально сумевшим отразить напавших "северных варваров" (полукочевые племена под названием "Умман-Манда, воинственная манда", состоявшие из кутиев и лулубеев), но затем кутии низвергли его, сам он погиб, а страна перешла под их власть. После краха Аккадской империи, в период кутийского правления происходили изменения и в Верхней Месопотамии. В XXII в. до н.э. (середина - вторая половина) с севера сюда проникли хурриты, с юга - сутии, составив с тех пор основу населения этого края.

Месопотамия в эпоху Древнего Вавилона

Как отмечается в исторических источниках многих авторов, хурриты ассимилировали субареев и в дальнейшем выступали под их именем. Сутии же, в свою очередь, ассимилировали эблаитов (северных семитов), а месопотамцы стали именовать сутиев названием "амурру" (амореи, амориты), которое ранее прикладывалось к северным семитам. Сутии имели ряд племенных общностей, в т.ч. собственно сутии, ханеи и др. Их то к концу III тыс. и уже позднее именовали амореями или сутиями-амореями.

Поскольку для последующего изложения очень важно, мы подчеркнем, что начиная где-то с XXII в. до н.э. под именем субареев выступают симбиоты субареи-хурриты, а под именем амореев (сутиев-амореев) симбиоты эмблаиты-сутии. При этом в первом случае этноним сохранился за ассимилированной частью, а во втором - появился новый этноним. Изложенное происходило в период династии царей Иссина (2017-1794 гг. до н.э.) из Ура, сменивших III династию Ура, и пришедших, в свою очередь, к власти после ликвидации кутийского господства.

Таким образом, в Месопотамии наряду с исконным населением проживали сутии-амореи, вожди которых в силу полукочевого образа жизни, селились в шатрах, а рядовые амореи - подле городов в условиях, пригодных для выпаса скота. Каждое аморейское (сутийское) племя имело своего князя, вождя племени, которые со временем становились центрами власти, добиваясь господства над другими месопотамскими областями. Из этих княжеств на юге доминировало царство Ларса (1800 г. до н.э.), племенного союза ямутбала, претендуя на наследие династии Ура, в центре господствовал Вавилон - столица племенного союза амнану, а на Среднем Евфрате Мари - столица племенного Союза ханеев. Чуть позднее вся Верхняя Месопотамия, включая бывшие царства Мари и Ассирийское государство, вошла в состав большой державы Ханейского вождя Шамши-Адада (1824-1777 гг. до н.э.), пышно именовавшейся под старинным названием Субарту.

В середине XVIII в. до н.э. Месопотамия была вновь объединена, и сделал это знаменитый Вавилонский царь Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.); и в последующем этот период (1895-1595 гг. до н.э.) называется Старовавилонским периодом. Первоначально Хаммурапи до 1790 г. до н.э. признавал в Месопотамии главенствующую роль Шамши-Адада и его ханейского царства Субарту, но после смерти последнего, его страна развалилась на части, а первенство перешло к царю Элама Кедорлаомеру (Кутир-Лагамар по-эламски, 1770 г. до н.э.). И об этом есть рассказ в Ветхом Завете, когда Эламитский царь Кедорлаомер, объединив ряд глав 7 других месопотамских государств, в т.ч. Амрафела из Сенаара (древнееврейское название Вавилонии или Хаммурапи) совершил поход в Заиорданье, подчинив себе большинство царей Месопотамии (на происхождении Кедорлаомера мы остановимся отдельно). В 1764 г. до н.э. Хаммурапи в союзе с владетелем Мари Зимрилимом сверг власть Элама и далее подчинил себе остаток Субарту, где правил Ишми-Даган, сын Шамши-Адада, а затем сверг и союзника из Мари, оккупировал Элам, тем самым и около 1755 г. до н.э. создал общемесопотамскую империю с центром в Вавилоне.

При преемнике Хаммурапи Самсунлуне (1749-1712 гг. до н.э.) держава Хаммурапи оказался раздавленной племенами "касс" (аккад. кассу, ныне общепринятое - касситы). Ряд авторов полагает, что "касс", как самоназвание звучал "каспе" и допускают, что это были каспии. Под предводительством Ганды касситы расчленили надвое Вавилонию и пройдя ее обосновались на Среднем Евфрате, где вместе с местными амореями создали кассито-аморейское государство Хана со столицей в гор. Терка. Верхняя Месопотамия оказалась отсеченной от Вавилонии и, включая Ашшур, превратилась в территорию мелких политических образований.

От ослабевшей Вавилонии в 1722 г. до н.э. отложился юг (царство Приморья), в конце XVIII в. до н.э. эламиты вернули Сузы (Шуша), совершали набеги на Вавилонию, затем большая часть Верхней Месопотамии, в основном аморейской была занята хурритами, пришедшими с севера и северо-востока. Хурриты создали здесь государство Ханигальбат, сердцевиной ее служили бывшие земли амореев-ханнеев. Название этого государства по смыслу означает "отрезанное от ханеев", а при новой здешней династии с XVI в. до н.э. это государство стало называться Митанни. В довершение ко всему в 1595 г. до н.э. хеттский царь Мурсили I совершив поход на Вавилонию, покончил с династией Хаммурапи.

После этого в Вавилонии власть перешла к династии горцев-касситов. Это время Средневавилонского периода (около 1595-1150 гг. до н.э.), а государство Касситов в Вавилоне называлось Кардуниаш. Касситы объединили Вавилонию, подчинили себе Приморье, отобрали у Митанни долину Среднего Евфрата. Их исконная земля "страна Кашшу" в горах южно-центрального Загроса и ряд областей страны кутиев - Кутиум также входили в объединенную Вавилонию. Это было сильное государство, которое в конце XV в. до н.э. могло принудить Египет, воюющий с Митанни, пойти на мирное соглашение (эпоха касситского царя Караиндаша) и даже Ашшур (Ассур) являлся в 1-ой половине XIV в. до н.э. вассалом касситской Вавилонии, хотя и на непродолжительное время.

Касситская династия пала в результате нашествия других горцев - эламитов и весь дальнейший период с конца II тысяч. до н.э. до персидской аннексии есть Нововавилонский период.

В период правления касситской династии Вавилона в XIV в. до н.э. возвысился Ашшур/Ассур, расположенный на северной окраине шумеро-аккадского ареала, который подчинив обширные окрестные территории, превратился в одну из самых могущественных держав Древнего Востока - Ассирию. По существу это государственное образование в виде номового существовало с III тыс. до н.э. на среднем Тигре с центром в одноименном городе Ашшур. В научных публикациях полагают, что это были отделившиеся от основной массы аккадоязычных племен группа населения, именуемая "ассирийцами". Поселились они в этих местах еще около 3000 г. до н.э. Ашшур входил XXIII-XXI вв. до н.э. в державы Аккада и Ура, являлся одним из административных центров. После падения III династии Ура Ашшур заняли хурриты и с этого момента ассирийцы позднее стали считать свою государственность. Важно отметить, что в исторических учебниках полагается, что около 1970 г. до н.э. в Ашшуре власть захватила династия из коренных ашшурцев (ассирийцев) и на протяжении 6 веков эта номовая самоуправляемая община имела политическую независимость. Исключение составляют XIX и XVIII вв. до н.э. когда земля Ашшура была аннексирована царствами Шамши-Адада и Хамурапи. Историю этого государства делят на Староассирийский (XX-XVI вв. до н.э.) Среднеассирийский (XVI-XV вв. до н.э. до XI-X вв. н.э. появление арамейцев) и Новоассирийский (XI-X вв. до н.э. до VII в. до н.э., когда Ассирия была уничтожена Вавилоном и его союзниками).

(продолжение следует)