Азербайджан и Литва работают над новыми документами
Между Литвой и Азербайджаном в настоящее время действуют 45 документов, продолжается работа еще над семью документами.
Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литовской Республики Кястутисом Будрисом в Баку, передает Day.Az.
Министр отметил, что политический диалог между Литвой и Азербайджаном всегда находился на высоком уровне.
"Нынешний уровень товарооборота нельзя считать удовлетворительным - потенциал обеих стран гораздо выше. Завтра министр иностранных дел Литвы примет участие в бизнес-форуме. Встреча деловых кругов двух стран имеет важное значение с точки зрения инвестиций", - подчеркнул он.
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