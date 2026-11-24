Автор: Али Гасымов

Ну вот, не случилось. Армянские кинодеятели уже мысленно покоряли российские кинотеатры, готовились знакомить широкую публику с очередным национальным "святым", а заодно, вероятно, присматривали площадки для дальнейшего триумфального шествия по Европе и Америке. Но вместо оваций получили государственный запрет. Показы фильма "Монте" в нескольких городах России отменены.

Какое разочарование! Столько усилий, столько вложенных денег, столько творческого энтузиазма - и все ради того, чтобы зритель так и не увидел очередную попытку превратить террориста в ангела с автоматом.

Впрочем, создатели картины сами немало потрудились над тем, чтобы история получилась максимально удобной. Неприглядные страницы биографии Монте Мелконяна остались за кадром, зато образ "благородного героя", судя по всему, отполировали до зеркального блеска. Еще немного - и можно было бы не снимать фильм, а сразу печатать иконы. Кинотеатральный прокат, видимо, должен был стать следующим этапом канонизации.

С производством тоже вышла занятная история. Министерство обороны Армении отказалось помогать съемочной группе с организацией батальных сцен. Но разве такие мелочи остановят людей, которые решили снять собственную версию истории? Танки, стрельба, военная техника - все нашлось. Не хватало только государственного одобрения. Теперь, как выяснилось, проблемы с одобрением возникли и в России.

Компания Genetic Production уже выпустила трогательное заявление: обстоятельства, мол, от нас не зависят, зрителей благодарим, варианты показа ищем. Понимаем. Трудно смириться, когда рекламная кампания готова, билеты продаются, а кинотеатральный праздник внезапно заканчивается, даже не начавшись.

Особенно забавно выглядит сама география амбиций. Сначала Армения, потом Москва, дальше - Франция, США. Осталось только вручить фильму "Оскар" за художественную обработку исторической памяти. Но маршрут пришлось пересмотреть. Видимо, не все страны готовы становиться декорациями для армянских исторических фантазий.

Похоже, армянским пропагандистам придется искать новую сцену для своего исторического балагана. Нимб начистили, фанфары раздули, билеты распродавать собрались - и тут кто-то выключил свет. Не помогли ни диаспора, ни спонсоры, ни многолетние старания по превращению террориста в национальную икону. Оказалось, что за пределами армянского идеологического пузыря аплодировать готовы далеко не все. Занавес. Причем еще до первого сеанса.