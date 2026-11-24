Завтра в Азербайджане ожидается неустойчивая погода. В Баку и на Абшеронском полуострове также будет дуть сильный ветер, в отдельных районах пройдут интенсивные дожди. Прогнозируются грозы, а на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и наводнения.

Как передает Day.Az, в связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с призывом соблюдать правила безопасности.

В ведомстве рекомендуют во время сильного ветра держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под опорами и проводами линий электропередачи, а также высокими деревьями.

Кроме того, гражданам напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду. Владельцам маломерных судов рекомендуется воздержаться от выхода в море.

МЧС также предупредило об опасности паводков и наводнений на реках, а также подтоплений в результате интенсивных осадков. Гражданам советуют держаться подальше от опасных участков. В случае возникновения подобной угрозы необходимо незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность и следовать рекомендациям спасателей.

Помимо этого, во время грозы рекомендуется отключать электроприборы от сети и не разговаривать по телефону. Находясь на открытой местности, следует держаться подальше от линий электропередачи, громоотводов, водосточных труб и антенн.

Также рекомендуется не укрываться под высокими деревьями. Если гроза застала вас в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и дождаться ее окончания.