Испанский футбольный клуб "Барселона" опубликовал видео, посвященное поездке в Баку на матч с "Сабахом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, на кадрах, размещенных на официальном YouTube-канале клуба, запечатлены отправление команды из Барселоны, моменты на борту самолета и прибытие футболистов в Баку.

Отметим, что 25 ноября "Барселона" встретится с "Сабахом" на Бакинском олимпийском стадионе. Матч начнется в 21:45.