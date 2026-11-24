https://news.day.az/sport/1876770.html "Барселона" поделилась кадрами поездки в Баку - ВИДЕО Испанский футбольный клуб "Барселона" опубликовал видео, посвященное поездке в Баку на матч с "Сабахом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az, на кадрах, размещенных на официальном YouTube-канале клуба, запечатлены отправление команды из Барселоны, моменты на борту самолета и прибытие футболистов в Баку.
"Барселона" поделилась кадрами поездки в Баку - ВИДЕО
Испанский футбольный клуб "Барселона" опубликовал видео, посвященное поездке в Баку на матч с "Сабахом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, на кадрах, размещенных на официальном YouTube-канале клуба, запечатлены отправление команды из Барселоны, моменты на борту самолета и прибытие футболистов в Баку.
Отметим, что 25 ноября "Барселона" встретится с "Сабахом" на Бакинском олимпийском стадионе. Матч начнется в 21:45.
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