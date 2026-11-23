Национальное управление по борьбе с наркотиками Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предупредило родителей о рисках, связанных со сценами употребления наркотиков и противоправной деятельности в компьютерной игре GTA VI.

"Национальное управление по борьбе с наркотиками [ОАЭ] предупреждает о рисках контента, связанного с наркотиками и противоправными действиями, в GTA, а также о его возможном влиянии на сознание и поведение детей", - сказано в публикации ведомства в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В управлении подчеркнули необходимость усиления родительского контроля за видеоиграми, в которые играют несовершеннолетние, проверки возрастных ограничений и проведения с детьми беседы об опасности материалов, "нормализующих рискованное поведение".

Grand Theft Auto - одна из самых коммерчески успешных и влиятельных медиафраншиз в индустрии видеоигр. Релиз GTA VI состоялся 19 ноября.