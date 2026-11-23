Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне стал рекордсменом чемпионата Испании по количеству одержанных побед.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт клуба, историческое достижение было зафиксировано после матча 13-го тура Ла Лиги, в котором подопечные аргентинского специалиста обыграли "Хетафе" со счетом 3:0.

Эта победа стала для Симеоне 345-й в рамках испанского чемпионата. На его счету также 123 ничьи и 99 поражений. Таким образом, аргентинец превзошел предыдущий рекорд Луиса Арагонеса, который одержал 344 победы в 756 матчах.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. За это время мадридский клуб остается единственной испанской командой, которой руководил специалист.

После 13 туров сезона-2026/2027 "Атлетико" имеет в активе 31 очко и располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.