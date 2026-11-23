Симеоне установил исторический рекорд Ла Лиги
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне стал рекордсменом чемпионата Испании по количеству одержанных побед.
Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт клуба, историческое достижение было зафиксировано после матча 13-го тура Ла Лиги, в котором подопечные аргентинского специалиста обыграли "Хетафе" со счетом 3:0.
Эта победа стала для Симеоне 345-й в рамках испанского чемпионата. На его счету также 123 ничьи и 99 поражений. Таким образом, аргентинец превзошел предыдущий рекорд Луиса Арагонеса, который одержал 344 победы в 756 матчах.
Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. За это время мадридский клуб остается единственной испанской командой, которой руководил специалист.
После 13 туров сезона-2026/2027 "Атлетико" имеет в активе 31 очко и располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.
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