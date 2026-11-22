есть раненые

В Газахе два человека получили ножевые ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории района.

ители района, 30-летний Н.Мустафаев и Дж.Кязымов, были госпитализированы с ножевыми ранениями.

Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное.

В результате проведенных полицией мероприятий задержан 34-летний Афган Мусаев, подозреваемый в нанесении Н.Мустафаеву и Дж.Кязымову непроникающих ножевых ранений.

По факту проводится расследование.