https://news.day.az/society/1876229.html Кровавый инцидент в Газахе, есть раненые В Газахе два человека получили ножевые ранения. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории района. ители района, 30-летний Н.Мустафаев и Дж.Кязымов, были госпитализированы с ножевыми ранениями. Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное.
Кровавый инцидент в Газахе, есть раненые
В Газахе два человека получили ножевые ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории района.
ители района, 30-летний Н.Мустафаев и Дж.Кязымов, были госпитализированы с ножевыми ранениями.
Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное.
В результате проведенных полицией мероприятий задержан 34-летний Афган Мусаев, подозреваемый в нанесении Н.Мустафаеву и Дж.Кязымову непроникающих ножевых ранений.
По факту проводится расследование.
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