Азербайджан считается жемчужиной, воплощающей культурное наследие как Европы, так и Азии - То Лам
Азербайджан считается жемчужиной, воплощающей уникальную квинтэссенцию и культурное наследие как Европы, так и Азии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Вьетнама То Лам в выступлении на официальном приеме в Ханое в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.
"Об этом свидетельствуют величественные Кавказские горы, обширное Каспийское море, древняя и в то же время современная столица страны Баку, где многовековые замки и дворцы гармонично сосуществуют с современными архитектурными сооружениями. Еще более удивительными являются схожие духовные, эмоциональные и культурные ценности, которые связывают наши народы", - отметил Президент Вьетнама.
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