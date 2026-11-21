https://news.day.az/politics/1876039.html Мы всегда рассматривали Азербайджан как важного стратегического партнера в регионе - Президент Вьетнама Мы всегда внимательно следили за ситуацией в Азербайджане. Хотел бы поздравить Вас с важными достижениями, которых Азербайджан добился под Вашим превосходным руководством.
Мы всегда рассматривали Азербайджан как важного стратегического партнера в регионе - Президент Вьетнама
Мы всегда внимательно следили за ситуацией в Азербайджане. Хотел бы поздравить Вас с важными достижениями, которых Азербайджан добился под Вашим превосходным руководством.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Вьетнама То Лам на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
"В последние годы валовой внутренний продукт Азербайджана продолжает расти. Уровень жизни населения постоянно повышается, а позиции Азербайджана на международной арене последовательно укрепляются. Мы всегда рассматривали Азербайджан как важного стратегического партнера в регионе", - отметил он.
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