Работа азербайджанских инженеров во Вьетнаме имела важное значение для развития нефтегазовой промышленности страны.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал азербайджанский нефтяник Тофиг Мамедов.

"Вьетнам в тот период только вышел из войны и приступил к созданию своей нефтегазовой промышленности практически с нуля. Баку же уже на протяжении многих лет считался одним из крупнейших нефтегазовых центров Советского Союза. В частности, Азербайджан обладал большим опытом в области морского бурения, геологоразведочных работ на море, управления безопасностью и подготовки кадров. В этой связи работа советских специалистов, в том числе азербайджанских инженеров, во Вьетнаме имела важное значение для развития нефтегазовой промышленности страны", - сказал он.

Т. Мамедов отметил, что компания "Вьетсовпетро" была создана 19 июня 1981 года. Советский Союз не ограничивался поставками оборудования и технологий во Вьетнам, но и направлял в эту страну опытных специалистов, чтобы содействовать развитию формировавшейся нефтегазовой промышленности.

"Я был одним из таких специалистов. Когда в 1987 году я приехал во вьетнамский город Вунгтау, нефтегазовая промышленность страны еще находилась на начальном этапе развития. Первую коммерческую добычу нефти на месторождении Батьхо начали всего годом ранее. Большинство вьетнамских инженеров, работавших на морских проектах, были молодыми специалистами: многие из них только окончили университет или имели всего несколько лет практического опыта. Наша главная задача заключалась в том, чтобы оказывать этим специалистам поддержку, делиться знаниями и опытом, а также применять в Южно-Китайском море опыт, накопленный за долгие годы работы в Каспийском море.

Я работал в компании "Вьетсовпетро" в 1987-1992 и 1995-2007 годах. В этот период занимал должности заместителя главного инженера и начальника отдела безопасности. В рамках своих обязанностей я участвовал в разработке и внедрении системы управления безопасностью на морских объектах. Наша работа охватывала такие важные направления, как предотвращение утечек нефти и газа, пожаров, оперативное реагирование на возможные происшествия, а также организация обучения сотрудников правилам безопасности. В 2007-2009 годах я был представителем компании "Вьетсовпетро" в Азербайджанской Республике", - сказал он.

Т. Мамедов добавил, что одним из самых запоминающихся событий за время его работы стал инцидент, произошедший в конце августа 1988 года на платформе МСП-1 нефтяного месторождения Батьхо. "В то время при повторном исследовании гранитного фундамента в скважине №1 из ее устья начался выброс жидкости. Это была сложная ситуация, сопряженная с серьезными рисками и требовавшая принятия безотлагательных решений. Получив информацию о происшествии, мы вместе с главным инженером бурового предприятия Исой Гаджиевым незамедлительно отправились на платформу, чтобы оценить обстановку на месте и помочь решить проблему. После подготовки скважины к эксплуатации мы с Исой Гаджиевым приняли решение, которое по тем временам считалось достаточно смелым. Вместо применения традиционного метода мы решили продолжить добычу нефти с помощью буровой установки. Результат превзошел все наши ожидания. Уже в первый день скважина дала около 300 тонн нефти в сутки. В последующие дни добыча стремительно росла и превысила 1 200 тонн в сутки. Обнаружение нефти в гранитном фундаменте положило начало совершенно новому направлению в нефтегазовой промышленности Вьетнама.

До этого компания "Вьетсовпетро" добывала нефть преимущественно из осадочных пород, а объемы добычи на этих месторождениях постепенно снижались. Однако разработка гранитного фундамента стала поворотным моментом для отрасли. В последующие годы добыча нефти значительно увеличилась и в 2002 году достигла пикового уровня - около 13,5 миллиона тонн. Разумеется, этот результат был достигнут не усилиями одного или двух специалистов. Он стал итогом совместной работы геологов, инженеров-буровиков, руководителей и многочисленных специалистов, трудившихся в различных сферах. Я также, будучи частью этого коллектива, старался внести свой вклад в применение во Вьетнаме нефтегазового опыта Азербайджана, особенно накопленного в ходе работ на Каспии", - подчеркнул нефтяник.

По словам Т. Мамедова, этот период был чрезвычайно важным этапом становления и развития нефтегазовой промышленности страны. "Мы занимались не только решением технических вопросов, но и уделяли внимание подготовке местных кадров, формированию культуры безопасности и приобретению опыта будущими специалистами. Считаю, что обмен опытом, накопленным Азербайджаном в нефтяной промышленности, с Вьетнамом стал одним из важнейших направлений сотрудничества между двумя странами. Для меня большая честь быть награждённым государственными наградами Вьетнама - орденом Дружбы и орденом Труда III степени - за эту деятельность. Я воспринимаю эти награды в качестве признания как моего личного труда, так и вклада других азербайджанских специалистов в развитие нефтегазовой промышленности Вьетнама", - сказал он.