https://news.day.az/world/1875680.html

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тбилиси увеличилось

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тбилиси увеличилось до 5 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Поисково-спасательная операция на месте трагедии длится уже более 10 часов. Под обломками обрушившегося подъезда продолжают искать еще двух человек.