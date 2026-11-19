https://news.day.az/officialchronicle/1875560.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа Сегодня Вьетнам - динамично развивающееся государство Юго-Восточной Азии, а Азербайджан - ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа
Сегодня Вьетнам - динамично развивающееся государство Юго-Восточной Азии, а Азербайджан - ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).
"Объединив усилия, мы сможем выйти на новые рынки, реализовать совместные проекты, создать дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций. Безусловно, наше сотрудничество обладает огромным созидательным потенциалом, способным принести ощутимую пользу нашим странам и народам", - подчеркнул глава нашего государства.
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