В Баку в связи с работами по повышению безопасности дорожного движения 20 ноября с 00:00 до 06:00 будет ограничено движение транспорта на участке аэоропортовского шоссе в направлении станции метро "Кероглу", а также в районе развязки Зых, развязки Бюльбюля-Амирджан и кругового перекрестка "Комсомол".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление Государственной дорожной полиции города Баку, на указанных участках движение транспорта будет ограничено и организовано по альтернативным маршрутам.

"Водители, следующие из аэропорта в центр города, смогут воспользоваться альтернативным маршрутом через Зыхское шоссе в направлении проспекта 8 Ноября. Кроме того, 21 ноября с 23:00 до 05:45 будет ограничено движение транспорта от станции метро "Кероглу" в направлении аэропорта, а маршруты движения будут изменены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водители, следующие из центра города в направлении аэропорта, смогут воспользоваться альтернативным маршрутом через поселок Бакиханова. Для этого от станции метро "Кероглу" необходимо выехать на улицу Эльшана Мехтиева, а затем продолжить движение по улицам Явера Алиева, Саттара Бахлулзаде, Ханлара Алекперова, Имадеддина Насими и Али Исагзаде. Еще один вариант - проехать по проспекту 8 Ноября с выездом на Зыхское шоссе.

"Сотрудники Дорожной полиции, несущие службу на данном участке, будут обеспечивать безопасное и беспрепятственное движение участников дорожного движения, а также направлять транспортные средства по соответствующим маршрутам с учетом вводимых ограничений. Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки на указанные даты, учитывать возможные заторы на перечисленных направлениях и пользоваться альтернативными маршрутами", - подчеркивается в сообщении.