В Азербайджане 20 ноября планируется полностью завершить выплату пенсий по всей республике.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В этот же день будут выплачены пенсии гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение на льготных условиях.