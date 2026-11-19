https://news.day.az/society/1875485.html Важная новость в связи с пенсиями В Азербайджане 20 ноября планируется полностью завершить выплату пенсий по всей республике. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения. В этот же день будут выплачены пенсии гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение на льготных условиях.
Важная новость в связи с пенсиями
В Азербайджане 20 ноября планируется полностью завершить выплату пенсий по всей республике.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
В этот же день будут выплачены пенсии гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение на льготных условиях.
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