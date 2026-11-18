Инфляция в Евросоюзе в октябре выросла до 4%, достигнув трехлетнего максимума. Об этом свидетельствуют окончательные данные статистического управления Европейского союза, которые совпали с предварительной оценкой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Euronews, наибольший скачок наблюдался в Италии, в то время как Германия не продемонстрировала общей тенденции. Сильнее всего цены выросли на энергоносители (+20,8%).

Инфляция в сфере услуг, которая включает такие статьи, как аренда жилья, рестораны, отдых и страхование, выросла с 3,2% до 3,3%. Как указывает издание, на них приходится почти половина трат европейцев, поэтому даже небольшие изменения влияют на общий уровень инфляции. Цены на продукты питания, алкоголь и табак также выросли на 1,6%. Инфляция на свежие фрукты, овощи и мясо ускорилась до 4,6% с 4%.

"Это свидетельствует о том, что энергетический шок теперь ощущается и на полках супермаркетов", - указывает Euronews.

Предварительные данные о динамике инфляции в еврозоне за ноябрь будут обнародованы 1 декабря.