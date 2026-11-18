Азербайджан и Австрия укрепляют дипломатический диалог - ФОТО
18 ноября в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджана и Федеральным министерством по европейским и международным делам Австрии.
Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, а австрийскую - генеральный директор Федерального министерства по европейским и международным делам Ханна Лико.
В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-австрийских отношений, а также рассмотрены региональные и международные вопросы. Стороны подчеркнули важность осуществления взаимных официальных визитов, продолжения регулярных контактов и проведения встреч в рамках международных мероприятий в целях углубления политического диалога.
Состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям расширения экономического сотрудничества. Также была отмечена важность расширения взаимодействия в сферах культуры, науки, образования и туризма.
В ходе консультаций была представлена информация о текущей ситуации в регионе, азербайджано-армянском мирном процессе, а также о широкомасштабных работах по восстановлению, реконструкции и разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, уделив внимание сотрудничеству в рамках многосторонних платформ и международных организаций.
На консультациях также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.
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