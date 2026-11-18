Работа некоторых сервисов, принадлежащих корпорации Apple, включая iCloud Mail и iCloud Web Apps, нарушена в результате сбоя.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует их технический статус, указанный на сайте компании.

Согласно этим данным, также не работают Apple Business, AppleCare on Device, Apple School Manager и Schoolwork. На сайте компании сообщили, что работа сервиса iCloud Account & Sign In была восстановлена.

По данным портала Downdetector, массовые жалобы поступили от пользователей в связи со сбоями в работе Apple Pay и Apple Support. Большинство жалоб были зафиксированы в США (2,3 тыс. и 2,6 тыс. соответственно). Apple Pay в 45% случаев некорректно работал при оплате, а наиболее частой проблемой при использовании Apple Support была регистрация (68%).