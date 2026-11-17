Комитет Сената США по ассигнованиям рекомендовал предусмотреть не менее 265 миллионов долларов на программы по уничтожению обычных вооружений, разминированию и очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов в 2027 финансовом году.

Как сообщает Day.Az, соответствующая рекомендация содержится в пояснительной записке к законопроекту о финансировании Государственного департамента США на 2027 финансовый год.

Согласно документу, финансирование предлагается направить на реализацию программ в Азербайджане, Украине, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Анголе, Шри-Ланке, Зимбабве, а также в островных государствах Тихоокеанского региона.

Рекомендация предусматривает выделение средств на уничтожение обычных вооружений, разминирование и ликвидацию неразорвавшихся боеприпасов.