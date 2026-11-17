17 ноября находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Давидом Вадефулем посетила Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была почтена память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".