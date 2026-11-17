https://news.day.az/politics/1875051.html Глава МИД Германии посетил Шехидляр хиябаны в Баку - ФОТО 17 ноября находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Давидом Вадефулем посетила Шехидляр хиябаны.
Глава МИД Германии посетил Шехидляр хиябаны в Баку - ФОТО
17 ноября находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Давидом Вадефулем посетила Шехидляр хиябаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была почтена память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".
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