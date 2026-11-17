В Азербайджане завершена выплата единовременных социальных пособий.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, сегодня по всей стране завершены выплаты единовременных пособий на погребение, при рождении ребенка, а также лицам, освобожденным от отбывания наказания и нуждающимся в социальной адаптации.