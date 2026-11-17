https://news.day.az/society/1874985.html Выплаты социальных пособий завершены В Азербайджане завершена выплата единовременных социальных пособий. Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Выплаты социальных пособий завершены
В Азербайджане завершена выплата единовременных социальных пособий.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Согласно информации, сегодня по всей стране завершены выплаты единовременных пособий на погребение, при рождении ребенка, а также лицам, освобожденным от отбывания наказания и нуждающимся в социальной адаптации.
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