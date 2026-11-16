https://news.day.az/society/1874685.html

В Баку изменили схему движения этого автобуса

Схема движения автобуса №537 временно изменена. Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, в связи с ремонтными работами на дороге Новханы - Пиршаги (улица Сахиль) введено ограничение движения транспортных средств. В связи с этим движение автобуса №537 временно организовано по улицам 52-й, 13-й и 18-й Баглар.