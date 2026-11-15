Фотоловушка сняла пуму в неожиданном месте

Фотоловушка во Французской Гвиане зафиксировала пуму в кроне дерева на высоте 33 метров. Незадолго до нее по той же ветке прошли кинкажу - небольшие древесные млекопитающие, которые могут становиться ее добычей. Наблюдение описала команда во главе с исследователями Национального музея естественной истории Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, препринт размещен на bioRxiv и еще не прошел научное рецензирование.

Камеру установили высоко на мускатном дереве в лесу Со-Параре. Первоначально ученые собирались наблюдать животных, посещающих плодоносящие деревья.

Сначала в кадре появились взрослая самка кинкажу и молодая особь. Примерно через 20 минут той же веткой воспользовалась пума. Она останавливалась, обнюхивала места, где были животные, и около четверти часа исследовала участок, после чего ушла.

Авторы интерпретируют последовательность как вероятное выслеживание добычи. Однако самой погони, нападения или поимки камера не зафиксировала, поэтому исход возможной охоты неизвестен.

Пумы умеют лазать по деревьям, но обычно их изучают как преимущественно наземных хищников. Запись показывает, что их присутствие может влиять и на животных, живущих высоко в кронах.

Наблюдение остается редким: за многолетний проект с десятками тысяч записанных событий подобную последовательность получили лишь однажды. Поэтому оценить, насколько часто пумы охотятся на такой высоте, пока нельзя.