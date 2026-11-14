В Сумгайыте начался снос аварийных зданий - ВИДЕО
В Сумгайыте реализуется новый проект по сносу старых зданий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, на первом этапе ведутся работы по сносу аварийных зданий в 21-м и 4-м микрорайонах. На следующих этапах аналогичные работы планируется продолжить и на других территориях города. В зданиях, включенных в программу сноса, уже проведена инвентаризация.
Один из главных вопросов, интересующих жителей, - размер компенсации, которую они получат за свои квартиры.
В Исполнительной власти города Сумгайыт сообщили XəzərXəbər, что в настоящее время работы последовательно и планомерно проводятся в 4-м, 15-м, 16-м, 17-м и 21-м микрорайонах. В дальнейшем аналогичные мероприятия планируется провести и на других территориях города.
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