Экс-футболист "Нефтчи" продолжит карьеру в Бразилии

Бывший нападающий азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Андре Шиньяшики продолжит карьеру на родине. 29-летний бразилец достиг договоренности о подписании контракта с "Санта-Крузом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист вернется на поле после нескольких месяцев без клуба. По окончании прошлого сезона Шиньяшики покинул болгарскую "Арду" и с тех пор оставался свободным агентом.

"Санта-Круз", добившийся повышения в бразильскую Серию B, уже приступил к формированию состава на новый сезон. Ожидается, что Шиньяшики присоединится к предсезонной подготовке команды в декабре.

Напомним, бразильский нападающий выступал за "Нефтчи" с лета 2023 года до начала 2025-го.