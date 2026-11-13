Объявлено расписание 1/8 финала Кубка Азербайджана
Стали известны даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу. Восемь встреч этой стадии турнира состоятся 1 и 2 декабря.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в первый игровой день "Сабах" примет "Имишли", а "Туран Товуз" встретится с "Кяпазом", передает Day.Az.
На следующий день состоятся матчи "Нефтчи" - "Шафа" и "Сумгайыт" - "Карабах".
Кубок Азербайджана
1/8 финала
1 декабря (вторник)
14:00. "Карван-Евлах" - "Зиря"
Евлахский городской стадион
16:00. "Сабах" - "Имишли"
"Сабах Арена"
19:00. "Туран Товуз" - "Кяпаз"
Товузский городской стадион
2 декабря (среда)
14:00. "Араз-Нахчыван" - "Марафон"
Шамахинский городской стадион
16:00. "Габала" - "Шахдаг Гусар"
Габалинский городской стадион
16:00. "Нефтчи" - "Шафа"
Palms Sports Arena
19:00. "Гянджабасар" - "Шамахы"
Гянджинский городской стадион
19:00. "Сумгайыт" - "Карабах"
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
Время начала всех матчей указано по Баку.
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