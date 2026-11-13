Объявлено расписание 1/8 финала Кубка Азербайджана

Стали известны даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу. Восемь встреч этой стадии турнира состоятся 1 и 2 декабря.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в первый игровой день "Сабах" примет "Имишли", а "Туран Товуз" встретится с "Кяпазом", передает Day.Az.

На следующий день состоятся матчи "Нефтчи" - "Шафа" и "Сумгайыт" - "Карабах".

Кубок Азербайджана

1/8 финала

1 декабря (вторник)

14:00. "Карван-Евлах" - "Зиря"

Евлахский городской стадион

16:00. "Сабах" - "Имишли"

"Сабах Арена"

19:00. "Туран Товуз" - "Кяпаз"

Товузский городской стадион

2 декабря (среда)

14:00. "Араз-Нахчыван" - "Марафон"

Шамахинский городской стадион

16:00. "Габала" - "Шахдаг Гусар"

Габалинский городской стадион

16:00. "Нефтчи" - "Шафа"

Palms Sports Arena

19:00. "Гянджабасар" - "Шамахы"

Гянджинский городской стадион

19:00. "Сумгайыт" - "Карабах"

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

Время начала всех матчей указано по Баку.