Азербайджан и Турция подписали протокол по совместной учебно-тренировочной деятельности - ФОТО
В Баку состоялся семинар по деятельности рабочей группы по учебно-тренировочной работе 17-го Азербайджано-турецкого заседания военного диалога высокого уровня.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.
На семинаре были проведены подробные обсуждения с целью развития возможностей командования и управления, радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности армий обеих стран, а также отслеживания происходящих в мире событий в этих сферах.
Выступившие по различным темам докладчики проинформировали о действующих механизмах работы и ответили на интересующие участников вопросы.
В завершение мероприятия между сторонами был подписан итоговый протокол по учебно-тренировочной деятельности 17-го Азербайджано-турецкого заседания военного диалога высокого уровня, стороны обменялись памятными подарками.
Было отмечено, что данное сотрудничество служит повышению боевой подготовки армий обеих стран, расширению обмена профессиональным опытом и укреплению военного сотрудничества в учебно-тренировочной сфере.
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