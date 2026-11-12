Азербайджан и Турция подписали протокол по совместной учебно-тренировочной деятельности - ФОТО

В Баку состоялся семинар по деятельности рабочей группы по учебно-тренировочной работе 17-го Азербайджано-турецкого заседания военного диалога высокого уровня.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

На семинаре были проведены подробные обсуждения с целью развития возможностей командования и управления, радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности армий обеих стран, а также отслеживания происходящих в мире событий в этих сферах.

Выступившие по различным темам докладчики проинформировали о действующих механизмах работы и ответили на интересующие участников вопросы.

В завершение мероприятия между сторонами был подписан итоговый протокол по учебно-тренировочной деятельности 17-го Азербайджано-турецкого заседания военного диалога высокого уровня, стороны обменялись памятными подарками.

Было отмечено, что данное сотрудничество служит повышению боевой подготовки армий обеих стран, расширению обмена профессиональным опытом и укреплению военного сотрудничества в учебно-тренировочной сфере.