https://news.day.az/society/1873937.html На двух маршрутах в Баку обновили автобусы Автобусы регулярных маршрутов №173А и №173B, связывающих поселок Пиршаги и его дачные массивы с Транспортно-пересадочным центром "Кёроглу", обновляются. Как сообщает Day.Az, с 13 ноября на этих маршрутах пассажиров будут обслуживать экологически чистые автобусы, оснащенные технологией CNG (сжатый природный газ).
На двух маршрутах в Баку обновили автобусы
Автобусы регулярных маршрутов №173А и №173B, связывающих поселок Пиршаги и его дачные массивы с Транспортно-пересадочным центром "Кёроглу", обновляются.
Как сообщает Day.Az, с 13 ноября на этих маршрутах пассажиров будут обслуживать экологически чистые автобусы, оснащенные технологией CNG (сжатый природный газ).
На каждом маршруте будут курсировать по шесть автобусов.
Оплата проезда в автобусах будет осуществляться безналичным способом. Стоимость проезда составит 0,65 маната.
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