На двух маршрутах в Баку обновили автобусы

Автобусы регулярных маршрутов №173А и №173B, связывающих поселок Пиршаги и его дачные массивы с Транспортно-пересадочным центром "Кёроглу", обновляются.

Как сообщает Day.Az, с 13 ноября на этих маршрутах пассажиров будут обслуживать экологически чистые автобусы, оснащенные технологией CNG (сжатый природный газ).

На каждом маршруте будут курсировать по шесть автобусов.

Оплата проезда в автобусах будет осуществляться безналичным способом. Стоимость проезда составит 0,65 маната.