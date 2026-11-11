Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными

Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными. Об этом 11 ноября сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он подчеркнул, что на встрече поднималась гуманитарная тема.

"Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время", - сказал он.