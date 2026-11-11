https://news.day.az/world/1873664.html Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными. Об этом 11 ноября сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Он подчеркнул, что на встрече поднималась гуманитарная тема.

Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными

В мире, 11 ноября 2026 17:19 (UTC +04:00) 368
Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными

Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными. Об этом 11 ноября сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он подчеркнул, что на встрече поднималась гуманитарная тема.

"Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время", - сказал он.

Переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября. В первый день дискуссии продлились почти четыре часа, во второй - около полутора часов.

Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, также в нее вошли замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

От США во встрече участвовали спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и главком силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

В Абу-Даби также прилетели представители европейских стран, однако в самих переговорах они не участвовали.

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