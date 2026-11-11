https://news.day.az/world/1873664.html Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными. Об этом 11 ноября сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Он подчеркнул, что на встрече поднималась гуманитарная тема.
Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
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