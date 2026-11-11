Прибыль Porsche рекордно упала

Porsche SE, крупнейший акционер Volkswagen, 10 ноября отчиталась о снижении скорректированной чистой прибыли на 44% за первые девять месяцев 2026 года - более слабые результаты ключевых автомобильных холдингов отражают сохраняющееся давление на европейский автопром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

Porsche SE владеет 31,9% акций Volkswagen и 53,3% голосующих прав, а также 12,5% акций Porsche AG. Ее доходы тесно связаны с обеими компаниями, на которые повлияли слабый спрос в Китае, растущая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей и реструктуризация в группе Volkswagen.

Скорректированный результат группы после уплаты налогов составил €0,9 млрд за первые девять месяцев 2026 года против €1,6 млрд годом ранее. Результат группы после налогообложения сменился убытком в €2,8 млрд против прибыли €1,2 млрд годом ранее - в основном из-за неденежного убытка от обесценения балансовой стоимости инвестиций в Volkswagen.

Председатель Porsche SE Ханс Дитер Пётш заявил, что результаты Volkswagen показали: меры по повышению конкурентоспособности, сокращению расходов и росту прибыльности должны быть реализованы быстро, и теперь ответственность за их выполнение несет руководство. Компания подтвердила годовой прогноз скорректированного результата группы после уплаты налогов в диапазоне от минус €0,5 млрд до плюс €1,5 млрд - диапазон, который уже был сокращен в сентябре.