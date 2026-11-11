В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт ко Дню Победы - ФОТО

В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт заслуженного коллектива - Оркестра народных музыкальных инструментов имени Саида Рустамова, посвященный 8 Ноября - Дню Победы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-центра Международного центра мугама.

Вечер открылся исполнением Государственного гимна Азербайджанской Республики. Затем участники и гости мероприятия почтили минутой молчания память шехидов, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность страны.

За дирижерским пультом находился лауреат Президентской премии Мустафа Ашуров. В программу концерта вошли музыкальные произведения патриотической направленности, посвященные любви к Родине, мужеству и героизму азербайджанского народа.

Особую атмосферу вечеру придало выступление одного из известных музыкальных коллективов страны, деятельность которого направлена на сохранение и развитие национальных традиций исполнительства на народных инструментах. В исполнении оркестра прозвучали произведения национальной музыкальной культуры, ставшие частью праздничного посвящения исторической Победе.

8 Ноября занимает особое место в современной истории Азербайджана. Победа в 44-дневной Отечественной войне стала результатом мужества азербайджанских военнослужащих, единства народа и решимости отстоять территориальную целостность страны. Этой исторической дате был посвящен концерт, объединивший музыкальное искусство и память о подвиге защитников Родины.

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