https://news.day.az/politics/1873548.html Зеленая повестка Азербайджана и СОР31: реальный подход и реальные достижения В Анталье начала работу 31-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Конференция будет продлится до 20 ноября и будет обсуждать не столько новые цели, сколько ситуацию с выполнением прежних решений и договоренностей.

Зеленая повестка Азербайджана и СОР31: реальный подход и реальные достижения

Политика, 11 ноября 2026 12:05 (UTC +04:00) 386
Зеленая повестка Азербайджана и СОР31:

Автор: Лейла Таривердиева

В Анталье начала работу 31-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Конференция продлится до 20 ноября. В центре внимания будут не столько новые цели, сколько выполнение ранее принятых решений и достигнутых договоренностей. В повестке также искусственный интеллект, концепция "ноль отходов", защита морских и океанических экосистем, продовольственная безопасность, создание климатически устойчивых городов, зеленая индустриализация, переход к чистой энергии и так далее.

Эти вопросы не являются новыми, они поднимались на предыдущих климатических конференциях, в том числе в 2024 году в Баку. В этом плане Азербайджану есть что сказать и чем поделиться. На СОР31 наша страна представлена обширной делегацией. В среду, 11 ноября, на конференции примет участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, прибывший накануне в Турцию по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

COP31 в Анталье продолжает договорённости, достигнутые в Баку - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО

COP31 в Анталье продолжает договорённости, достигнутые в Баку - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО

Азербайджан представлен на конференции национальным павильоном, в котором представлен потенциал страны в области возобновляемых источников энергии, развернута экспозиция, посвященная коридорам зеленой энергии, показаны проекты в сфере зеленой энергетики, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, представлена ​​первая в стране система накопления энергии на базе аккумуляторных батарей, а также освещаются меры по сохранению биоразнообразия Каспийского моря. В павильоне запланировано проведение более 40 мероприятий, панельных дискуссий и встреч.

Став хозяином СОР29, Азербайджан был настроен очень решительно. Добиться поставленной цели было делом чести для страны и показателем возможностей и авторитета Председательства СОР29. Председательствующая страна, как правило, играет огромную роль в достижении результатов, а Азербайджан известен своим умением добиваться поставленных целей. Баку не привык проигрывать. И потому СОР29 был одной из самых успешных климатических конференций Рамочной конвенции ООН. Помимо прочего, в Баку было принято решение обеспечить полную операционализацию, то есть в полном объеме запустить Фонд ущерба и потерь, чего с нетерпением ждали развивающиеся страны. Целью фонда является предоставление финансовой помощи странам, наиболее уязвимым к последствиям климатических изменений. Это решение, согласно Председательству СОР29, полностью соответствовало приоритету, установленному Президентом Азербайджана. Председательство COP29 предприняло активные шаги для обеспечения функционирования Фонда, тесно сотрудничая с его Правлением и Всемирным банком. В рамках COP29 было подписано несколько важных соглашений, связанных с Фондом потерь и ущерба.

В целом, СОР29 показал, что Азербайджан играет очень важную роль в формировании глобальной климатической повестки. Успех конференции позволил укрепить его авторитет как площадки для международного сотрудничества, диалога и солидарности.

Хотя Азербайджан не стоял у истоков зеленой повестки и продолжает считать, что цели декарбонизации должны основываться на объективных реалиях и ориентироваться на стабильность мировой экономики, наша страна показывает пример того, как достигать поставленных целей без лишнего шума и позерства.

Президент Ильхам Алиев неоднократно указывал радетелям декарбонизации, что полный отказ от нефти и газа невозможен и следует не отрываться от реалий, борясь с изменениями климата. "Как президент COP29, мы, конечно, будем решительно выступать за зеленый переход, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев, выступая в ходе СОР29 в Баку.

СЭС «Гобустан» как очередной шаг в зеленой стратегии Баку - ОБЗОР

СЭС «Гобустан» как очередной шаг в зеленой стратегии Баку - ОБЗОР

Открывая XXXI Бакинский энергетический форум, Президент Азербайджана заявил, что сегодня необходимо быть прагматичными и опираться на реализм, планируя наше будущее с учетом энергетической безопасности, а также инвестируя в возобновляемые источники энергии. И самое главное - страны, подчеркнул глава государства, следует оценивать не по наличию или отсутствию нефти, а по тому, как они используют получаемые доходы и как инвестируют в вопросы зеленой повестки.

Ископаемое топливо, как не парадоксально, может быть поставлено на службу зеленой повестке. И сам Азербайджан доказывает это на своем примере. В стране расширяется использование альтернативных источников энергии. Как хорошо всем известно, переход на ВИТЭ это очень недешевый процесс, требующий крупных инвестиций. По этой причине многие развивающиеся страны не могут себе позволить этот переход. Даже добывающие. Азербайджан же нашел должный баланс и сумел поставить доходы от ископаемого топлива на службу достижения целей декарбонизации.

Являясь нефтегазодобывающей страной, Азербайджан продолжает планомерно развивать и чистую энергетику. В стране уже многое сделано и продолжает делаться в плане зеленого перехода. Построены крупнейшие в регионе Гарадагская солнечная и Хызы-Абшеронская ветровая электростанции, в марте нынешнего года был запущен крупнейший в СНГ аккумуляторный центр хранения энергии. Продолжается строительство ветровых и солнечных электростанций в Карабахе и Восточном Зангезуре. Баку вносит вклад в зеленую повестку также как потенциальный поставщик чистой энергии в Европу, являясь частью проекта Black Sea Energy, а также строит совместно с партнерами Транскаспийский энергетический кабель, по которому электроэнергия из Центральной Азии пойдет на Запад.

В 2027-2028 годах в Азербайджане планируется создать дополнительные мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников в объеме 2 ГВт. К 2030 году страна намерена довести долю возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности электроэнергетики до 34 процентов. В настоящее время этот показатель достигает 21,5 процента, что само по себе уже является серьезным достижением.

В рамках первого этапа развития возобновляемой энергетики в Азербайджане до конца 2027 года завершится ввод в эксплуатацию 11 электростанций общей мощностью около 2 ГВт, сообщил на прошедшем в октябре Национальном форуме по конкуренции министр энергетики Парвиз Шахбазов. Объем ожидаемых инвестиций - 2 млрд долларов. В целом, на основании уже подписанных соглашений, до 2032 года в Азербайджане планируется создать мощности по производству солнечной и ветровой энергии в 8 ГВт.

Азербайджан и CОР29: реальный подход и пример для всех - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Азербайджан и CОР29: реальный подход и пример для всех - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

В "послужном списке" зеленой повестки Азербайджана достаточно пунктов. Приведем некоторые из них.

В октябре 2023 года была запущена крупнейшая в регионе солнечная электростанция - Гарадагская СЭС мощностью 230 МВт. СЭС построена эмиратской Masdar.

25 марта 2026 года открылся Центр хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон" ООАО "Азерэнержи". На территории 500-киловольтной подстанции "Абшерон" и 220-киловольтной подстанции "Агдаш" созданы крупные центры общей мощностью 250 МВт и емкостью хранения энергии 500 МВт/ч. Это крупнейшие на пространстве СНГ центры аккумуляторных систем хранения энергии (BESS - Battery Energy Storage Systems). В рамках проекта на территории центра "Абшерон" установлены 50 аккумуляторных батарей и 13 инверторов контейнеров.

16 сентября 2026 года Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт в Гарадагском районе столицы. СЭС построена китайской компанией Universal Energy Co., Ltd.

В сентябре турецкая компания YEO Technology и ОАО "Азерэнержи" заключили контракт на реализацию нового проекта системы накопления энергии мощностью 250 МВт/ч на условиях "под ключ" с включенным финансированием. Общая стоимость контракта составляет 58,6 миллиона долларов.

Так же в сентябре китайская компания Sunsync начала строительство предприятий по производству солнечных панелей на площади 23 гектара в Свободной экономической зоне (СЭЗ) Алят. То есть теперь солнечные панели будут производиться на территории самого Азербайджана.

В августе 2025 года в Билясуваре началось строительство крупнейшей на Южном Кавказе солнечной электростанции мощностью 445 МВт (Bilasuvar Solar SPV). СЭС строится компанией Masdar и будет сдана в 2027 году, солнечные панели поставила китайская China Energy Development.

В январе 2026 года была запущена Хызы-Абшеронская ветровая электростанция мощностью 240 МВт - крупнейшая наземная ветровая ВЭС в стране. ВЭС была построена при участии компании ACWA Power (Саудовская Аравия).

Отметим, что за первые 8 месяцев 2026 года за счет энергии ветра в Азербайджане было выработано 726,7 млн КВт/час электроэнергии, показав многократный рост по сравнению с предыдущими периодами благодаря вводу новых мощностей.

Новый энергокоридор свяжет Кавказ с Европой - Азербайджан укрепляет роль гаранта энергобезопасности

Новый энергокоридор свяжет Кавказ с Европой - Азербайджан укрепляет роль гаранта энергобезопасности

Напомним также, что в ходе исторического визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в апреле 2025 года, были подписаны 6 документов о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. Документы охватывают ряд крупных проектов в сфере ВИЭ, в том числе строительство морской ветровой электростанции мощностью не менее 2 ГВт.

Азербайджан уже партнерствует в сфере развития ВИЭ-мощностей с ведущими компаниями Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Великобритании. Сейчас к этой сфере начали присматриваться и немецкие компании. Ранее сообщалось о предстоящем в начале декабря визите в Баку делегации предпринимателей из Германии с целью оценить перспективы партнерства в области развития инфраструктуры, электротранспорта и технологий накопления энергии, полученной за счет ВИЭ. Взаимодействие в сфере альтернативной энергетики нашло отражение в подписанной 21 июня в Берлине лидерами ФРГ и Азербайджана Совместной декларации о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства.

И, конечно же, следует сказать о Транскаспийском зеленом коридоре, в рамках которого строится подводная высоковольтная линия электропередач. В рамках проекта в Баку зарегистрировано совместное предприятие Green Corridor Alliance, учрежденное ОАО "Азерэнержи", АО KEGOC (Казахстан) и АО "Национальные электрические сети Узбекистана". Суть проекта заключается в передаче электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников (солнце и ветер) в Центральной Азии, через энергосистемы Казахстана и Узбекистана, далее по дну Каспия в Азербайджан, а оттуда через Южный Кавказ и Черное море в Европу по Черноморскому энергокабелю (Black Sea Energy).

Таким образом, можно констатировать, что климатическая повестка Азербайджана обширна, устойчива, обеспечена собственными возможностями страны, внешними инвестициями и наличием надежных партнеров. Пока другие говорят, Азербайджан - делает.

Осуществляя эту повестку, Баку думает не только о состоянии окружающей среды собственной страны, но также старается внести вклад в борьбу с изменениями климата в глобальном масштабе. Той же цели, кстати, служило и Председательство Азербайджана в рамках СОР29. Баку постарался объяснить миру, что климатическая стабильность планеты зависит не только от чистоты экологии развитых и богатых стран. Она больше складывается из возможностей к декарбонизации всего остального мира. Поэтому развитые страны, являющиеся застрельщиками целей декарбонизации, должны подумать обо всех. Никто не спасется поодиночке, эта планета - одна на всех.

Азербайджан вносит свой вклад в реализацию этой задачи не только советами, но также делом и личным примером. Поэтому на СОР31 в Анталье ему будет что сказать.

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#COP29 #COP31 #ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА
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