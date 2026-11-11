"Рома" и "Спортинг" претендуют на Эндрика - СМИ

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Эндрик рассматривает возможность ухода из клуба предстоящей зимой из-за недостатка игровой практики.

Как передает Day.Az со ссылкой на AS, интерес к 20-летнему форварду проявляют итальянская "Рома" и португальский "Спортинг". Последний уже предпринял конкретные шаги для возможного трансфера футболиста.

Отмечается, что в пользу перехода в португальский клуб может сыграть знакомство Эндрика с главным тренером команды Паулу Фонсекой, под руководством которого бразилец ранее выступал в "Лионе".

При этом нападающий пока не определился со своим будущим и продолжает изучать имеющиеся предложения. Ранее футболист также допускал возможность смены клуба в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне-2026/27 Эндрик принял участие в семи матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Действующий контракт бразильца с мадридским "Реалом" рассчитан до лета 2030 года.